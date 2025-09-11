A principio de año, Andrés Alarcón tenía todo listo, bueno, casi listo, para unirse a Junior. El defensa central barranquillero, de buenos rendimientos en Patriotas FC, deseaba jugar en el equipo de sus amores y de su tierra, pero a último momento se frenó la negociación.

Alarcón, de 24 años de edad, 1,92 de estatura y 87 kilogramos de peso, terminó transferido al Deportivo Pasto y le marcó dos tantos al conjunto tiburón el 12 de abril de este año, cuando ‘el Tiburón’ y ‘el Volcánico’ igualaron 3-3 en el estadio Libertad, de la capital de Nariño, en la jornada 13 de la Liga I.

El espigado defensor, que superó la frustración de no poder venir a vestirse de rojiblanco y venía siendo titular con el conjunto dirigido por Camilo Ayala, fue traspasado oficialmente al FC Dynamo Majachkalá, de la Liga Premier de Rusia.

El equipo y el propio jugador, a través de sus redes sociales, dieron a conocer la noticia. El zaguero currambero ya se encuentra en territorio ruso.

Según el reporte oficial del club ruso, Alarcón arribó a Europa cedido a préstamo por un año, con opción de compra, de parte de Patriotas, que es el actual dueño de sus derechos federativos y económicos. Jugará con el número 24.

Esta es la primera experiencia de Alarcón en el fútbol del exterior. Su carrera profesional en Colombia se ha desarrollado en Patriotas y Deportivo Pasto.

Alarcón hizo parte de varias convocatorias a la selección Colombia sub-20.