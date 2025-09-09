La selección Colombia pierde 1-0 a esta hora ante Venezuela, en el estadio Monumental de Maturín, en la última fecha de la Eliminatoria al Mundial de Norteamérica-2026.

Telasco Segovia anotó el único gol de compromiso a loas 2 minutos de juego.

El mediocampista del Inter de Miami recibió una pelota por izquierda, protegió el balón ante el regreso de Álvaro Angulo, que estaba fuera de su posición, hizo un amague y despachó un potente, cruzado y certero remate que se metió arriba, al palo derecho de Kevin Mier.

El técnico Néstor Lorenzo excluyó de su onceno estelar a Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Jánner Lucumí, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba para brindarle la oportunidad a otros jugadores.

Ya clasificado a la cita ecuménica que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el combinado patrio se enfoca en cerrar su actuación en una mejor posición en la eliminatoria y en el ranking FIFA.

Formaciones titulares:

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, José Martínez, Telasco Segovia, Yéferson Soteldo; Josef Martínez, José Rondón.

DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Javier Suárez.

DT: Néstor Lorenzo