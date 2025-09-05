El patrimonio de Neymar es altísimo. Es multimillonario gracias a sus contratos obtenidos como futbolista. Es uno de los deportistas con mayores ingresos en el mundo. Es notable que no necesita dinero, o que no le hace falta para llevar su ostentosa vida.

Pese a todo eso, en la prensa local brasileña se ha revelado una situación inexplicable en cuanto al astro del fútbol. Un multimillonario ha dejado toda su fortuna al futbolista plasmada en un testamento. Hasta ahora su identidad es desconocida, pero lo que sí se sabe es que la cifra sería de unos 846 millones de dólares.

De acuerdo a lo difundido en varios medios brasileños, el testamento del hombre fue formalizado en una oficina de Porto Alegre, reseña el rotativo ‘RIC’, y posteriormente autenticado el 12 de junio en presencia de dos testigos. En la nota se agrega una fotografía del documento.

Diario RIC Brasil

“Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior”, se lee en el documento.

El diario explicó que el multimillonario decidió dejar todo a Neymar pues no tiene hijos ni herederos, pues está soltero. Pero además, el empresario manifestó que “se identifica con Neymar a nivel personal”, pues nota su cercanía con su padre, Neymar Sr. lo que le recuerda a su padre fallecido.

Otro asunto polémico respecto al caso es que el empresario solo tiene 30 años de edad, lo que llama la atención porque no se conoce que tenga alguna enfermedad terminal, aunque dijo que sí tiene problemas de salud.

Incluso, ya dio declaraciones, al diario Metrópoles: “Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco”.

“Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día”, dijo el empresario.

Aunque el testamento fue registrado, el proceso debe pasar por una verificación. Neymar hasta ahora no se ha pronunciado sobre esto.