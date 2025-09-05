Un Brasil plagado de atacantes y con amplio dominio en la cancha goleó este jueves por 3-0 a Chile con goles de Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes, y asumió el segundo lugar en de la Eliminatoria del Mundial 2026 en la penúltima fecha.

El Brasil ofensivo montado por el seleccionador Carlo Ancelotti, que comenzó el partido con cuatro delanteros (Raphinha, Gabriel Martinelli, Estêvão y João Pedro), tan solo consiguió un gol en el primer tiempo pese al control total del partido.

Pero la efectividad de ‘la Canarinha’ aumentó aún más en el segundo tiempo con la entrada de otros tres delanteros (Richarlison, Luiz Henrique y Kaio Jorge) y gracias a que la barrera montada por Chile en su zaga ya no tuvo tanta eficacia.

‘La Canarinha’, que ya había garantizado cupo en el Mundial, aprovechó el empate de Ecuador para asumir en solitario el segundo lugar, con 28 puntos, a 10 del inalcanzable líder Argentina.

El equipo de Ancelotti se aprovechó de un Chile eliminado que renovó su equipo, alineó varios jugadores jóvenes y quiso jugar de igual a igual con Brasil al comenzar el partido con tres delanteros.

Brasil comenzó presionando desde el primer minuto y en los primeros compases tuvo claras oportunidades con Gabriel Martinelli y con Estêvão, que falló al intentar dar un giro dentro del área.

Con Raphinha moviéndose por toda la cancha y como responsable por los cobros de todas las faltas y tiros de esquina, los locales prácticamente arrinconaron a los visitantes en su área y Chile se limitó a intentar contragolpes.

La asociación de Estêvão en la punta izquierda y de Raphinha por el centro permitió a Brasil generar varias jugadas de peligro que fueron neutralizadas por la defensa chilena.

Pese al amplio dominio brasileño, con el 60 % del control de balón y seis finalizaciones contra ninguna chilena, La Roja por poco abre el marcador en el minuto 22 en un contragolpe en que Brereson quedó cara a cara con Alisson antes de que Marquinhos se recuperara y lo neutralizara y antes de que el árbitro pitara un fuera de lugar.

Tras una fuerte presión brasileña, con varias finalizaciones seguidas rechazadas por la defensa chilena, Brasil se puso en ventaja en el minuto 38 con una jugada por la izquierda y luego de que Estêvão aprovechara en la línea el balón dejado por Vigouroux tras un globo de Raphinha.

Fue el primer gol del delantero de 18 años del Chelsea en su sexto partido con la selección brasileña.

Chile se salvó de perder a Maripán expulsado luego de una falta sobre Wesley en la que fue sancionado con la roja, que el árbitro cambió a amarilla tras consulta al VAR.

En el último minuto de reposición, Alisson rechazó dentro del área un balón cabeceado por Paulo Díaz que por poco le permite a Chile empatar, pero el árbitro anuló la jugada por fuera de lugar.

Brasil mantuvo su amplio dominio en el segundo tiempo, con muchos pases y penetraciones, pero las finalizaciones de sus atacantes se chocaron con la barrera montada por Chile dentro de su área.

Las dificultades de Brasil para ampliar animaron a los chilenos, que cada vez entraron más en el juego, redujeron el dominio local y arriesgaron sus primeros disparos directos contra Alisson.

Pero la entrada de Luiz Henrique le dio un nuevo ánimo a ‘la Canarinha’, que consiguió ingresar con más peligro y profundidad.

Fue precisamente una jugada de Luiz Henrique, que evadió a varios rivales, invadió el área y asistió al recién ingresado Lucas Paquetá en el minuto 72.

Tan solo cuatro minutos después Bruno Guimarães amplió el marcador al aprovechar un rebote de un disparo de Luiz Henrique, que nuevamente invadió el área tras evadir varios defensas chilenos.