Todo se encuentra listo para el desarrollo de uno de los eventos deportivos más esperados del último trimestre del año en Barranquilla.

Se trata de la IV Copa Amistad de Voleibol’ que reúne desde el viernes hasta este domingo, representativos de Barranquilla, Cartagena y Bogotá, en las categorías mini, menores e infantil, en masculino y femenino.

El evento que es organizado por la Academia Voleytime Barranquilla se jugará en las canchas de las instituciones educativas la Enseñanza, Sugar ‘Baby Rojas’, Colegio Americano, Sagrado Corazón y la Universidad de la Costa, de la capital del departamento del Atlántico.

‘IV Copa Amistad de Voleibol’

Los equipos de la academia organizadora espera ratificar el gran papel en el reciente torneo internacional realizado en Santa Marta en donde cada una de las categorías tanto en femenino como masculino, lograron lugares de privilegio.

“La Academia Voleytime, en cada torneo que ha participado se ha destacado, por lo que el grupo es consciente de hacer las cosas bien y lograr los primeros lugares”, dijo el entrenador, Eduar Jiménez.