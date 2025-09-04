Luego de hacer un papelón ante Atlético FC en los octavos de final de la Copa Colombia, Junior ya conoce su rival para afrontar los cuartos de final del torneo.

Leer también: Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: Pasado y futuro en las semifinales de US Open

El equipo dirigido por Alfredo Arias enfrentará al América de Cali, que eliminó al Bucaramanga luego de vencerlo 2-0 en el Pascual Guerrero e imponerse por 2-1 en el marcador global.

El partido de ida se disputará en el estadio Metropolitano y la vuelta será en el Pascual Guerrero de Cali.

La razón por la que los caleños, que todavía no han anunciado a su nuevo entrenador, terminarán en su casa, es porque han sumado más puntos en este torneo que los rojiblancos, que solo han ganado un partido, empatado dos y perdido otro.

Leer más: Cerveceros 6, Filis 3: José Quintana alcanza las 11 victorias en la temporada

Si bien en el calendario oficial de las competencias de la División Mayor del Fútbol Colombiano dice que la ida es en la semana del 10 de septiembre y la vuelta en la primera semana de octubre, la Dimayor todavía no lo ha oficializado.

El próximo reto de Junior será ante Unión Magdalena, este sábado, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Sierra Nevada, en una nueva edición del clásico costeño.