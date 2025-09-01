La selección de baloncesto de Brasil se proclamó este domingo campeón de la FIBA AmeriCup 2025, que se disputó en Nicaragua, tras superar por 55-47 a la de Argentina y por quinta vez consiguió el título de ese torneo continental.

El base Yago dos Santos, la figura de los brasileños, con 14 puntos y 5 asistencias, fue el máximo anotador de la final de la FIBA AmeriCup 2025 que transcurrió en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Dos Santos, que también fue el máximo anotador contra Estados Unidos en la semifinal, con 25 tantos, volvió a ser secundado por el exjugador de la NBA Bruno Caboclo, que firmó 11 puntos y 7 rebotes.

El quinteto de Aleksandar Petrovi, que aplicó la máxima que la defensa gana campeonatos, se impuso por la mínima en el primer periodo por 16-15 gracias a 9 puntos del alero Guilherme Deodato, 5 de Caboclo y a una férrea defensa.

En el segundo cuarto, los dirigidos por el exjugador de la NBA Pablo Prigioni se hundieron en las imprecisiones ante la presión ejercida por la defensa brasileña, que no le permitió a Argentina ejecutar su táctica de juego en colectivo y acabó con 9 puntos frente a 15 de Brasil, que amplió la ventaja 31-24.

Luego del intermedio, Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán acercaron a Argentina (28-31). pero el campeón respondió con tres canastas seguidas, incluido un triple de Do Santos (28-39) que obligó a Prigioni a pedir tiempo. El tercer parcial terminó a favor de Argentina 11-12, que recordó la ventaja a 6 puntos (42-36).

Con el marcador apretado, Brasil impuso su clase, rapidez y defensa, y anotó 10 puntos sin respuestas (52-36), con lo que definió el partido a falta de 5 minutos para el final.

La reacción argentina fue tardía en los últimos 5 minutos del último período y no pudieron revalidar el título que ganaron en la edición de 2022 precisamente frente a los brasileños, que esta vez se desquitaron y se adjudicaron el campeonato.

Más temprano, Estados Unidos obtuvo el tercer lugar del torneo al vencer por 90-85 a Canadá.