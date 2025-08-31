El venezolano Andrés Borregales y el colombiano Christian González, de New England Patriots e Isiah Pacheco, corredor con raíces dominicanas de Kansas City Chiefs, son algunas de las figuras a seguir entre los latinos que disputarán la temporada 2025 de la NFL.

González, Pacheco, Santos, Martínez, Sánchez, son apellidos cada vez más comunes en la NFL, apellidos que muestran la influencia latina en la liga de uno de los deportes con mayor arraigo en Estados Unidos.

El arranque de la temporada 2025 mantendrá esta tendencia con un puñado de jugadores nacidos en Latinoamérica o hijos de padres que luego de emigrar a este país se abrieron paso para hacerse un lugar en alguno de los 32 equipos de la NFL.

Los New England Patriots, ganador de seis Super Bowls, tendrá a dos talentos sudamericanos que no hay que perder de vista.

Christian González, hijo del colombiano Héctor González, considerado uno de los mejores esquineros de la NFL, y al novato Andrés Borregales, pateador de 22 años nacido en Caracas, quien tuvo un destacado desempeño en la pretemporada de este año que determinó su permanencia en el equipo.

González, de 23 años, tuvo una brillante campaña 2024 que le permitió ubicarse como el jugador número 84 en el top 100 de la NFL entre los casi 1.700 jugadores de la liga. Está llamado a ser la próxima estrella defensiva de la NFL.

Borregales, seleccionado en la sexta ronda del Draft de abril pasado, le ganó el puesto por la titularidad a Parker Romo en esta pretemporada.

Isiah Pacheco, de sangre dominicana y puertorriqueña, es uno de los jugadores más queridos en los Kansas City Chiefs, equipo con el que ha sido campeón en los Super Bowls LVII y LVIII.

A sus 26 años es uno de los latinoamericanos a tener en cuenta en en la franquicia más ganadora de la reciente década.

En Chicago, el pateador brasileño Cairo Santos cumplirá en este 2025 su sexta campaña como titular de los Bears.

El nacido en Limeira, São Paulo, hace 33 años es una garantía en la ofensiva de Chicago, equipo en el que entre los récords que posee está el de más goles de campo de más 50 yardas en una temporada (conectó ocho en 2023), el de goles de campo consecutivos, con 40 en 2021, y el de mejor porcentaje de goles de campo anotados, con 89.3.

La lista de latinos consolidados sigue con varios jugadores de raíces mexicanas como Fred Warner, apoyador de 49ers; Will Hernández, liniero de Cardinals, Alijah Vera-Tucker, liniero de Jets; Steve Avila, liniero ofensivo de Rams; los pateadores Corey Bojorquez, de Browns, Matt Araiza, de Chiefs, y Rigoberto Sanchez, de Colts; Joe Cardona, de Patriots y Hogan Hatten, de Lions.

Además de Borregales, entre los novatos que intentarán brillar en la temporada 2025 está el ala cerrada Elijah Arroyo, quien aprendió a jugar fútbol americano en Cancún, al sur de México, que jugará para los Seattle Seahawks.

A pesar de no estar en el roster de 53 jugadores de sus respectivas franquicias, estos latinoamericanos también buscarán abrirse camino desde los equipos de prácticas.

El puertorriqueño Federico Marangues y Damien Martínez, de origen mexicano, estarán con Seahawks; y el receptor colombiano Xavier Restrepo será reserva en Titans.

El mexicano Isaac Alarcón, suspendido seis juegos por violar las políticas de abuso de sustancias de la NFL sigue con los 49ers