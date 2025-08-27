Con una lluvia torrencial sobre sus cabezas, con más de 450 millones sobre el campo y ante un cuarta división, el Manchester United completó uno de los mayores bochornos de su historia. El conjunto de Ruben Amorim cayó en los penaltis -después de que al final del encuentro se llegase con empate a dos- ante el Grimsby Town, de League Two, y se queda fuera de la Copa de la Liga.

Entre cánticos dirigidos a Amorim de “te van a despedir por la mañana” y el sarcástico: “¿Podemos jugar contra vosotros cada semana?”, el Grimsby, que llegó a ir 2-0 en el minuto 75, dio la gran sorpresa de esta segunda ronda de la Copa de la Liga -que el United tiene que jugar por no meterse en Europa el curso pasado- tras una tanda con 26 lanzamientos y el fallo final de Bryan Mbeumo.

¡¡¡INSÓLITO ERROR DE ONANA Y GRISMBY SE PONE 2-0 ANTE MANCHESTER UNITED!!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6Q6sCPqJIy — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Y no, no fue porque el United saliera con los suplentes. André Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Fredricson, Hayden Heaven, Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Amad Diallo y Benjamin Sesko son los futbolistas que quedan marcados en los libros de historia como los perdedores en Blundell Park, un campo de 9.000 espectadores en la costa noreste de Inglaterra.

De forma merecida, el Grimsby, cuarto en la League Two, se adelantó por 2-0 en cuestión de ocho minutos. Primero con un gran remate al palo corto de Charles Vernam, en el que Onana pudo hacer mucho más, y después con un centro que se tragó el camerunés y que Tyrell Warren controló con la mano y empujó a puerta vacía. No había VAR por lo que el tanto subió al marcador.

La cara de Amorim, que venía de perder con el Arsenal y empatar con el Fulham, era un poema. También la de Bruno Fernandes, que ya sabía que le tocaría salir a arreglar este desaguisado y que encima tendría que hacerlo con una aguacero que empezó a caer en Grimbsy.

¡EL FESTEJO SERÁ INTERMINABLE! Los jugadores y los hinchas del Grimsby Town (Cuarta División) celebran en el campo de juego la eliminación al Manchester United en la Copa de la Liga.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IucrVeFrdB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

La pelota a duras penas rodaba por el campo, mientras litros y litros inundaban el césped. El United, lejos de avistar una remontada, tuvo que dar gracias de no llevarse un tercero y que esta noche empezara a parecerse a cuando en 2014 perdieron 4-0 contra el MK Dons, de League One.

El Grimsby perdonó y además le anularon el 3-0 por fuera de juego, y el United lo aprovechó. Bryan Mbeumo, tras salir desde el banquillo, marcó el 2-1 con un gran disparo desde fuera del área y con el Grimbsy rendido físicamente, Harry Maguire empató el partido en el minuto 89.

No tuvo tiempo el United para sellarlo en los noventa minutos y el encuentro se fue a la tanda de penaltis, donde no faltó el drama.

¿QUÉ TE PARECE? Así vivió Amorim la tanda de penales que terminó con la eliminación del United a manos del Grimsby Town, equipo de la Cuarta División.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6kfwPORem2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

Tras salvar André Onana el único penalti de los nueve primeros que se lanzaron, Matheus Cunha tuvo la oportunidad de solventar el choque, pero lanzó un penalti flojo y sencillo para que lo parara el arquero del Grimsby. A la muerte súbita.

Doce tiros consecutivos sin fallo, incluyendo los aciertos de Onana y Kym, lo que obligó a que la tanda volviera a comenzar. La tarde al menos estaba siendo divertida en Grimsby.

Hubo que esperar hasta el lanzamiento 26 cuando Mbeumo, uno de los grandes fichajes del United en este mercado, estrelló su disparo en el larguero y desató el éxtasis en Grimsby, donde a la gesta de sus jugadores se unió una invasión de campo para recordar una de las noches más importantes de su historia. Para el United, otro esperpento que unir a la lista.