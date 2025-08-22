Continúan las buenas noticias para los deportistas atlanticenses en los Juegos Panamericanos Junior, que concluyen este sábado en Asunción, Paraguay. Sharid Fayad conquistó la medalla de bronce, en la prueba de BMX racing femenino que se disputó en la mañana de este viernes.

Leer también: Marleth Ospino, Enoc Marún Moreno y Daniela Páez se suben al podio en los Juegos Panamericanos Junior

La bicicrosista barranquillera solo fue superada por las grandes favoritas de la competencia, las estadounidenses Alexis Alden y Darik Merten, que también dominaron el jueves la prueba contrarreloj, en la cual Sharid terminó en la cuarta posición, muy cerquita del tiempo de su compatriota Manuela Martínez.

Derin Merten, Alexis Alden y Sharid Fayad en el podio del BMX.

Fayad, que paró el cronómetro en 38.619 en la carrera de este viernes, sostuvo un rueda a rueda en la meta con Merten, cuyo registro fue de 38.501. Alden, dueña de la presea dorada, marcó 37.963 al cruzar la meta. Martínez culminó quinta con un tiempo de 39.079.

En los hombres, el argentino Federico Capello acreditó el metal dorado con un tiempo de 34 segundos 495 centésimas, dejándole la plata al estadounidense Ethan Popovich al marcar 34 segundos y 846 centésimas.

Leer también: Golazo de Luis Díaz y Bayern Munich tritura al Leipzig 6-0

El bronce fue para su compatriota Evan Esposito con un tiempo de 35 segundos y 651 centésimas.