Once Caldas superó la lluvia que anegó el estadio bonaerense Tomás Adolfo Ducó y capeó el temporal que le planteó Huracán hasta imponerse por 1-3 con un doblete del goleador de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno, que le ha catapultado este martes a la fase de cuartos de final.

Leer más: Lo malo y lo feo del triunfo de Junior ante Bucaramanga: caos vehicular, boletería fallida y violencia en la tribuna

El equipo colombiano, que en el partido de ida se impuso hace ocho días por 1-0 en Manizales, hoy comenzó en desventaja con el gol de penalti ejecutado por Matko Miljevic en el minuto 39.

Pero la historia cambió para el Blanco Blanco, que hoy jugó con uniforme negro, con el tanto de Dayro Moreno en el minuto 40.

Michael Barrios inclinó la balanza en el minuto 65 y en el minuto 88 el incombustible Moreno, de 39 años, puso la guinda.

Le puede interesar: “Muy simpático que se va el VAR justo en el segundo penal y nunca nos avisaron”: Leonel Álvarez

Dayro Moreno lidera la clasificación de goleadores de la Copa Sudamericana con 7.

El partido terminó con nueve jugadores en las filas de el Globo por las expulsiones de Juan Bisanz (m.45) y Miljevic (m.73).

Además, sobre el final del partido los jugadores se envolvieron en varias discusiones que derivaron en empujones.

La esperanza de Huracán renació con una falta en el área del equipo visitante que Juan Cuesta cometió a Juan Bisanz.

El árbitro brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva concedió el penalti y Miljevic los cambió por gol.

No olvide leer: La suspicacia de Aldair Quintana por la procedencia del central José Ortíz: “Tengo entendido que el árbitro es de Cúcuta”

La alegría le duró poco a Huracán porque antes de marchar a los vestuarios Michael Barrios recibió un pase en profundidad y tras eludir al portero Hernán Galíndez cedió el gol a Dayro Moreno.

Antes del final del primer tiempo Juan Bisanz dejó a su equipo con diez jugadores por un codazo contra Juan Cuesta, que el juez ratificó otra vez a instancia del VAR.

En el segundo tiempo, Huracán estuvo lanzado en ofensiva pero bajo la lluvia llegó en el minuto 65 el tanto de Michael Barrios para comenzar a sellar la historia en favor del Once Caldas.

A partir de ese momento se generó una trifulca por el festejo de gol de Barrios y luego de varios minutos con el VAR como protagonista, el árbitro expulsó a Matko Miljevic por agresión.

Con nueve jugadores Huracán intentó la heroica pero en el minuto 88 el experimentado artillero Dayro Moreno concretó su doblete y selló su pasaporte a cuartos de final donde espera por un rival que saldrá de la serie ecuatoriana: Independiente del Valle o Mushuc Runa.

Lea también: “Todos nos sentimos importantes, comencemos de titulares o de suplentes”: ‘Tití’ Rodríguez

- Ficha Técnica

1. Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara (m.88, Erik Ramírez), Fabio Pereyra, Nehuén Paz (m.60, Hugo Nervo), César Ibáñez (m.79, Agustín Urzi), Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral (m.46, Matías Tissera) y Luciano Giménez.

Entrenador: Frank Darío Kudelka.

3. Once Caldas: James Aguirre, Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta, Mateo García, Michael Barrios (m.84, Luis Felipe Gómez), Luis Sánchez (m.79, Esteban Beltrán), Alejandro García (m.61, Iván Rojas), Mateo Zuleta (m.79, Jefry Zapata), Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Darío Herrera

Goles: 1-0, m.39: Matko Milkevic, de penalti. 1-1, m.40: Dayro Moreno. 1-2, m.65: Michael Barrios. 1-3, m.88: Dayro Moreno.

Árbitro: El brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva expulsó a Juan Bisanz (m.45) y Matko Miljevic (m.73). Y amonestó a Nehuén Paz, César Ibáñez, Luciano Giménez, Mateo Zuleta, James Aguirre y Luis Felipe Gómez.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana jugado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Buenos Aires.