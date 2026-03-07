El samario Alberto Gamero dejó de ser técnico de Deportivo Cali luego de anunciar su renuncia tras la derrota 2-0 frente a Once Caldas, resultado que profundizó el mal momento deportivo del conjunto verdiblanco en la Liga I-2026.

El anuncio se produjo en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el estadio de Palmaseca, donde el técnico sorprendió al confirmar que daba un paso al costado de manera voluntaria.

Gamero, de 62 años, explicó que la decisión fue tomada por iniciativa propia ante la falta de resultados y el ambiente adverso que rodeaba al equipo en las últimas semanas.

“Hasta hoy soy el director técnico del Deportivo Cali”, expresó el entrenador al iniciar su intervención ante los medios, en la que también agradeció el respaldo recibido durante su etapa al frente del club y aseguró marcharse “orgulloso del grupo de jugadores”.

El revés frente al conjunto de Manizales terminó siendo el detonante de una salida que venía tomando forma desde jornadas anteriores, en medio de críticas de la hinchada y un rendimiento irregular del equipo en el torneo.

📄 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Deportivo Cali informa sobre la no continuidad del profesor Alberto Gamero y su cuerpo técnico.

Bajo su dirección, el cuadro azucarero disputó alrededor de 30 partidos oficiales, con un balance de ocho victorias, nueve empates y trece derrotas, números que reflejaron las dificultades del proceso deportivo.

Tras conocerse la renuncia, el club emitió un comunicado oficial en el que confirmó la salida del entrenador y agradeció su trabajo durante el tiempo que estuvo al frente del plantel profesional. La institución destacó su compromiso, profesionalismo y dedicación, al tiempo que anunció que en los próximos días comenzará la búsqueda de un nuevo director técnico para intentar enderezar el rumbo del equipo en el campeonato.