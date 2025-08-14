El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y ser “un hincha dentro de la cancha”, tras cumplir el “sueño” de su carrera con 18 años.

“Es un día muy especial para mí, hoy se cumple un sueño como futbolista y como persona, llegar al club más grande del mundo”, inició su discurso Mastantuono, sin leer ningún escrito e improvisando tras escuchar el recibimiento del presidente Florentino Pérez.

“Estoy muy contento, quiero transmitir alegría porque va a ser un día recordado para mi historia. Agradezco a mi gente, a mamá, papá, mis hermanos, que son indispensables para mí. Los quiero mucho y quiero que lo disfruten como yo. A mi grupo de amigos y de trabajo, que siempre están ahí, sin ellos no habría sido posible. Y a mi familia, abuelos y tíos, que han viajado para estar en este momento tan feliz”, prosiguió con los agradecimientos.

Mastantuono resaltó los “valores” que le ha inculcado su familia para llegar hasta el Real Madrid. “Me ha marcado mucho el camino y tengo que seguir aprendiendo mucho de los valores de mi círculo íntimo que es lo mejor que tengo”, dijo.

El argentino confirmó una llamada del técnico español Luis Enrique Martínez para fichar por el París Saint-Germain, y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

“Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año”, aseguró en rueda de prensa.

Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.

“El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador”, manifestó.

Y cerró su intervención agradeciendo la confianza de la directiva madridista, del cuerpo técnico y de los trabajadores del Real Madrid, por el caluroso recibimiento, y dejando una declaración de intenciones al madridismo.

“Prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve y hoy se hace realidad”, aseguró.

“Agradezco al presidente, a la directiva, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí y a toda la gente del club que me ha hecho sentir muy cómodo. Van a estar con un hincha dentro de la cancha y espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, sentenció.