Aprovechando las oportunidades. El colombiano Gustavo Campero conectó en la noche de este viernes 9 de agosto su tercer cuadrangular de la temporada en la Grandes Ligas, en encuentro que los Angelinos de Los Ángeles cayeron ante los Tigres de Detroit con pizarra de 6-5.

Campero, oriundo de Nuevo Agrado, en San Antero, Córdoba, entró como bateador emergente en la parte alta del quinto episodio, en sustitución de Bryce Teodosio. Ante los lanzamientos del estelar abridor de los Tigres Tarik Skubal, conectó una recta de cuatro costuras para sacarla entre los jardines izquierdo y central, y empujando a Christian Moore.

En ese momento Campeo puso arriba a su equipo, pero la novena de Detroit se quedó con el encuentro. El pitcher ganador Skubal y el perdedor Kyle Hendricks.

El jardinero cordobés se fue de 2-1 con dos carreras impulsadas y una anotada, dejando su promedio al bate en .173.

CAMP OUT ⛺️ pic.twitter.com/3AFjrskhmv — Los Angeles Angels (@Angels) August 9, 2025

Urshela dio hit

En el compromiso en que los Orioles de Baltimore vencieron por 3-2 a los Atléticos, el cartagenero Giovanny Urshela vio acción como octavo bate y tercera base. Se fue de 4-1 con un imparable con rodado a jardín izquierdo en la parte alta de la tercera entrada.

Urshela ahora batea .234 en la campaña 2025 de la MLB.

Solano conectó dos indiscutibles

El barranquillero Dónovan Solano conectó dos imparables en la noche de este viernes con los Marineros de Seattle, que vencieron a los Rays de Tampa Bay con pizarra de 3-2.

Solano inició el juego como séptimo en el orden al bate y primera base. Se fue de 3-2 y su promedio ofensivo en el año es de .250.