Junior vuelve a poner el punto de mira en la Liga II-2025, donde este domingo defenderá, una vez más, el liderato, cuando visite al Envigado FC —desde las 3 p.m.—, en el Polideportivo Sur, que estará habilitado solo para un grupo reducido de hinchas del cuadro naranja (solo los abonados).

El técnico uruguayo Alfredo Arias mantendrá la base que le ha venido dando rédito y que hoy lo tiene puntero con 13 puntos, de 15 posible, producto de cuatro triunfos y un empate, en las primeras cinco jornadas.

El uruguayo Mauro Silveira vuelve al arco, luego de ser suplente entre semana en el juego de vuelta de la ‘Fase 1B’ de la copa Colombia, en el que cuadro barranquillero se impuso 4-2 en penales, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Ese día el titular fue el cancerbero antioqueño Jefferson Martínez.

Silveira estaría custodiado por un cuarteto defensivo conformado por Edwin Herrera —una de las novedades para este juego—, el paraguayo Javier Báez, Jermein Peña y Yeison Suárez.

Todo apunta a que la molestia que sacó a Guillermo Celis del juego por Copa ante el Huila no es grave y comandaría este domingo el centro del campo tiburón, junto a Carlos Esparragoza, que no sumó minutos en Neiva, y Jesús Rivas, que tendrá en esta oportunidad una labor de más equilibrio, sin perder esa actitud ofensiva que tanto bien le hace al equipo.

El tridente ofensivo estará liderado por Yimmi Chará y Jhon Fredy Salazar, que serán los encargados de surtir de pases y centros al único centro delantero, el paraguayo Guillermo Paiva.

Junior espera sumar nuevamente de visitante, como ya lo hizo ante Deportivo Cali, Águilas y Once Caldas, donde acumuló siete puntos de nueve posibles.

Bajas en Envigado

El cuadro naranja tendrá dos grandes ausencias en su once titular: la del creativo Daniel Arcila y la del extremo Luis Díaz.

Arcila fue traspasado al León de México, donde será compañero de James Rodríguez, y Díaz, que estuvo cerca de llegar a Junior, fichó por Newell’s Old Boys.