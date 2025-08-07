Para Bryan Castrillón este Junior viene en crecimiento. Si bien estuvo cerca de firmar un papelón en la fase 1B de la Copa Colombia ante el Atlético Huila, el extremo valora todo lo que han hecho en este comienzo de semestre.

Y es que para el antioqueño todos han captado rápido la idea del entrenador Alfredo Arias y por eso han tenido ese buen rendimiento dentro del campo de juego.

El extremo asegura que esa forma de jugar con la tenencia del balón la han puesto en práctica en todos los partidos y les ha ayudado a someter a los rivales.

“El equipo viene muy bien. Venimos trabajando mucho con el profe lo que es la tenencia del balón. Lo hemos practicado en los partidos, los entrenamientos. Hemos empezado bien en la Liga y pudimos pasar la fase en Copa. Ahora hay que seguir trabajando y mejorando”, destacó en rueda de prensa.

Por último, Bryan Castrillón se mostró contento por volver a marcar y ayudarle al equipo a conseguir el paso a los octavos de final, fase en la que enfrentarán al Atlético FC.

“En lo personal contento por el gol que sumó para poder pasar. Ahora hay que seguir trabajando, seguir mejorando y recuperarnos de la mejor manera”, concluyó.