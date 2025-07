Cuando Junior todavía celebraba el gol de José Enamorado, el cuarto en la victoria 4-1 sobre Unión Magdalena, la mayoría de los jugadores del ‘Ciclón’ se mostraban tristes y cabizbajos en el centro del campo, excepto Fabián Cantillo.

El flaco de melena particular, que pasó sin suerte por ‘el Tiburón’ en el primer semestre de 2024, venía gritando y gesticulando a sus compañeros que levantaran la cabeza, que salieran con la frente en alto porque habían puesto todo.

Esa energía, liderazgo y carácter que evidenciaba Cantillo en plena cancha, sucumbió un poco en plena rueda de prensa, junto al técnico Alexis García. Ahí, en medio de las explicaciones de ambos por lo sucedido en el partido, el mediocampista no pudo disimular el dolor que le generó una nueva derrota del cuadro bananero, del cual es hincha.

“Siento un dolor inmenso. Tenemos el corazón destrozado porque veníamos con la ilusión de irnos con la victoria de la ciudad de Barranquilla”, expresó Cantillo con la voz entrecortada y tomándose una pausa para evitar el llanto.

“Pero esto no se ha acabado y mañana es otro día. Mañana otra vez nos levantamos y lucharemos hasta el final porque esto aquí no acaba. Con la fe puesta en Dios que esto lo vamos a voltear y el domingo lo vamos a ganar”, expresó el jugador haciendo alusión al choque contra Medellín, el domingo en el estadio Sierra Nevada, a partir de las 6:20 p. m.

Cantillo, al igual que García, considera que el partido resultó más parejo de lo que refleja el marcador.

“Siento que nos falta un poco más de tranquilidad, no desesperamos en el último cuarto, pero siento que Junior no nos pasó por encima. Siento que cometimos cuatro errores, cuatro equivocaciones y ellos nos cobraron. Lastimosamente esto es el fútbol. Ganan los que hacen los goles”, comentó.

A pesar del oscuro panorama que encara el Unión, con el acoso de la posibilidad de descenso encima, Cantillo no pierde la fe y es optimista.

“Nos duele mucho saber que todos los días trabajamos, nos esforzamos y llega el fin de semana y las cosas no se nos dan. Pero le digo a la afición samaria que crean, que aquí hay un grupo de jugadores que luchará hasta el final, que esto no se ha acabado. Este obstáculo no es demasiado grande cuando uno confía en Dios. Y sé que este obstáculo nosotros lo vamos a sobrepasar”, puntualizó.