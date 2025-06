ERIK S. LESSER/EFE

ATLANTA (United States), 29/06/2025.- Joao Neves of Paris Saint-Germain (Bottom-R) scores the 1-0 goal past goalkeeper Oscar Ustari of Inter Miami CF (2-L) during the FIFA Club World Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Inter Miami CF in Atlanta, Georgia, USA, 29 June 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/ERIK S. LESSER