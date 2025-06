El delantero samario Radamel Falcao García fue sancionado este viernes con cuatro fechas de suspensión y una multa de $21.352.500 por el Comité Disciplinario de la Dimayor, luego de sus fuertes declaraciones contra el arbitraje y el sistema de videoarbitraje (VAR) tras el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

La Dimayor fundamentó la decisión en el numeral 1 del artículo 72 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que penaliza cualquier manifestación que comprometa la imagen de los organismos del fútbol colombiano o que afecte la honra de sus integrantes.

La sanción llegó tras una rueda de prensa en la que el delantero del cuadro embajador expresó de forma vehemente su inconformidad con lo que consideró decisiones arbitrales repetidamente adversas para Millonarios.

Falcao, visiblemente molesto, aseguró que su equipo fue víctima de un perjuicio sistemático. “Nos robaron. Siempre que hay una jugada dudosa, el error es contra Millonarios. A la mierda el VAR, que se jodan todos los que están dirigiendo”, manifestó ante los medios, en declaraciones que rápidamente generaron controversia en el entorno futbolístico nacional y se volvieron virales. En la misma intervención, el jugador también afirmó: “Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo”, dejando en claro que no temía las posibles consecuencias de sus palabras.

El comité disciplinario consideró que esas expresiones constituyen una infracción directa a las normas de conducta establecidas para los actores del fútbol profesional colombiano, y por ello determinó una sanción que para algunos ha sido justa y para otros corta, teniendo en cuenta los castigos que han recibido otro tipo de jugadores, menos mediáticos, cuando han realizado declaraciones parecidas poniendo en entredicho la honestidad de la competición.

La situación contractual de Falcao con Millonarios sigue siendo objeto de análisis. Su contrato inicial contemplaba su vinculación hasta mitad de este año, pero se encuentra en proceso de renegociación. En caso de que se confirme su continuidad para el segundo semestre, el atacante no podrá participar en los primeros cuatro encuentros del torneo local debido a la sanción impuesta.

Por otro lado, Millonarios F.C. también fue multado con $7.117.500 debido a un incidente registrado durante el entretiempo del mismo compromiso. De acuerdo con el informe del comisario del partido, se produjo una discusión entre los escoltas de Falcao y el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez. El reporte señala que los escoltas del jugador no contaban con la acreditación necesaria para permanecer en esa zona del estadio, lo que derivó en la sanción económica para el club bogotano.