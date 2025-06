No se guardó nada. En medio de los miles de rumores que hay sobre su futuro, Juan Fernando Quintero salió a aclarar lo que viene pasando con él y lo que puede venir para su carrera deportiva.

El futbolista llegó este semestre al América de Cali y ahora finalizada su participación han salido informaciones de algunos periodistas que aseguran que el antioqueño no seguirá en el club debido a una estafa que sufrió tanto él como el equipo por parte de un inversor.

Sin embargo, el antioqueño no se quedó callado y dejó bien en claro que no le ha pasado este tipo de problemas en su estadía en el onceno vallecaucano.

“Viendo tanta cosa que se inventa y que todo el mundo es dueño de la verdad y piensan que lo saben todo, hasta con lo personal se meten. Y hacen comentarios con propiedad, primero el día que yo salga del equipo del cual estoy orgulloso como lo dije en días pasados, yo mismo anunciaré y diré las cosas así como siempre he sido transparente frentero”, empezó con su mensaje en su Instagram.

“No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso. El que me conoce sabe cómo soy y el que no pues no es mi culpa. Compito para ganar y exijo lo mismo de todas las partes. No me gusta aclarar nada porque la gente realmente habla por hablar y si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América”, complementó.

El futbolista dijo que cada seis meses analiza su situación y que en esta ocasión no será la excepción.

El fútbol une pic.twitter.com/nSczZ4JwHp — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) June 20, 2025

“Le guste a quien le guste quizás por ser así la gente se confunde conmigo. No busco aceptación de nadie no le debo nada a nadie me puedo ver al espejo tranquilo y si soy ganador desde niño y si cada 6 meses analizo mi situación porque me gusta competir y ganar y quizás muchas veces tomamos decisiones basadas en eso y a veces no se gana“, comentó.

Por último, Juan Fernando Quintero explicó que a él le gusta competir y le mandó un mensaje Jorge ‘Polilla’ Da Silva, quien no seguirá en el club.

“Tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va ser difícil. Yo les agradezco la comprensión y el cariño y el respeto y que procuremos ser empáticos y razonables con todo el tema humano. Para terminar quiero agradecerle al profe Polilla y a su cuerpo técnico“, concluyó.