Se le vio como nunca antes. Tal vez por primera vez en su carrera protagoniza un acto como esto. El delantero Radamel Falcao García no se guardó nada luego de la derrota 2-1 de Millonarios ante Santa Fe, este jueves, en el estadio El Campín, por la última fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales.

Ese resultado dejó sin final al cuadro azul y, para el veterano artillero, el arbitraje tuvo que ver a lo largo de todo el semestre.

“No es momento para hablar del futuro. Es un balde de agua fría para todos, no esperábamos esto, pero es fútbol, pasa. Nos queda aprender de las cosas que se hacen mal para el futuro”, inició en la rueda de prensa posterior al juego.

Después de esas palabras, que parecían normales, llegó el momento en el que explotó. El samario aseguró que por más sanción que le pongan los árbitros siempre “fueron en su contra”.

“Así me den 50 mil fechas de sanción, no vuelvo a jugar en Colombia, y que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales clarísimos, uno a Mosquera y otro a Giordana. En todo el torneo, ante la duda, era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar, me importa un carajo, pero siempre fue en contra nuestra. Ante la duda, siempre era en contra”, afirmó.

El máximo goleador en la historia de la selección Colombia siguió con su fuerte reclamó y expresó que es una “estupidez” decir que le querían regalar el torneo a él.

‘El Tigre’ ruge de la rabia por la eliminación de Millonarios ante ‘el León’ santafereño. Radamel Falcao García se quejó de los arbitrajes en los partidos de los azules: “Que se jodan los del VAR, en Manizales nos robaron”. pic.twitter.com/xkK6G6z2rW — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 20, 2025

“Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Es una estupidez lo que están diciendo. Desde el torneo anterior hubo un complot mediático que decía que siempre favorecían a Millonarios, pero no, todo fue en contra. A la mier.., se cometía una falta y era penal en contra nuestra. Eso es lo que me llevo. Cada jugada dudosa nos la pitaban en contra”, señaló el atacante, que fue aplaudido por los periodistas presentes en la sala de prensa.

Las palabras del ‘Tigre’ le han dado la vuelta rápidamente a todo el país y muchos se han asombrado, pues es, con casi seguridad, la primera vez que se ve al oriundo de Santa Marta reclamar de esa forma por un arbitraje en toda su carrera.

Además de su reclamo, Radamel Falcao García dejó en el aire su futuro y habrá que esperar las próximas semanas para saber si seguirá o no jugando con Millonarios, club con el que todavía no ha podido ganar ningún título.