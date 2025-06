No está en venta. Así de claro parece haberle dejado el panorama el Liverpool de Inglaterra al Barcelona de España, que este miércoles habría hecho una oferta para adquirir los servicios del extremo guajiro Luis Fernando Díaz.

Según informo ‘The Athletic’, un medio de sumo respeto en territorio inglés, los ‘Reds’ habrían rechazado tajantemente la primera propuesta que enviaron los culés para intentar fichar al colombiano de cara a la próxima temporada.

De acuerdo al citado medio, el onceno de Anfield aseguró que el referente de la selección Colombia es “intransferible” debido a que es una de las piezas fundamentales del entrenador neerlandés Arne Slot.

La respuesta ya la tiene el director deportivo del Barcelona, Deco, que desde hace algún tiempo ha mostrado interés en poder contar con ‘Luchito’ para reforzar la plantilla del onceno español.

Si bien la oferta ya se hizo, se desconoce la suma de dinero que habría ofrecido el cuadro catalán y si alguno de sus futbolistas estaría involucrado en un posible traspaso.

Esta postura del Liverpool solo podría cambiar en caso de que el futbolista sea el que manifieste su deseo de abandonar la institución, algo que, según la prensa, no ha sucedido por el momento.

Por otro lado, las conversaciones para la renovación del contrato del exjugador de Junior parece que están lejos. De acuerdo a la información del medio inglés “Hay pocas expectativas de un nuevo acuerdo”, pero dejan claro que la dirigencia, encabezada por Richard Hughes y Michael Edwards, lo tienen como uno de los temas a tratar.

El talentoso jugador, de 28 años, termina su vínculo con el onceno de Anfield en dos años, pero desde este mercado empezaría a buscar arreglar un nuevo contrato para tener una mejora salarial, debido a que es uno de los que menos gana actualmente en el plantel.

Por el momento parece que el futuro de Luis Díaz seguirá vinculado al Liverpool renueve o no su contrato. Ya Arne Slot dijo que es una pieza fundamental de su proyecto y si el futbolista no manifiesta que quiere salir, el conjunto inglés no aceptará ninguna oferta.