César Farías no ocultó su tristeza luego de lo que fue la derrota 2-1 de Junior ante América, este miércoles, en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda jornada del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I.

Leer también: América 2, Junior 1: mala definición y pésimos cambios

“Nos vamos sin puntos y es doloroso porque tuvimos las ocasiones de gol. Jugamos un partido arduo, disputado y no haber definido todas las situaciones que tuvimos duele. También sabes que has jugado dos partidos así y sabes que tienes que calmarte, ver la perspectiva de que hay fútbol para remontarlo. Ahora vamos a un partido en casa, todavía quedan cuatro juegos y nos tenemos que hacer fuertes de ahora en adelante. Todo lo que hemos ido fallando meterlo ahora”, expresó en la rueda de prensa posterior al juego.

El timonel también mostró su malestar por el arbitraje de Diego Ruiz, quien, para él, no cobró un penal contra Didier Moreno finalizando el primer tiempo.

“Uno recibe un primer gol increíble. Cobramos mal la pelota, recibe el arquero, saca y la dejamos picar. El segundo gol va saliendo del área. Son dos jugadas que no son gestación, sino descuidos nuestros. Nosotros generamos. Duele que la misma falta contra Didier no se pitó, no revisó el VAR. Se comió el protocolo del VAR. Uno se equivoca y lo acepta, es entendible, pero no puede permitir sacar de banda cuando hay un jugador tirado por una falta. No digo que era sancionable, pero tenía que revisar. En el penal, el gol y la celebración se fueron seis minutos. Al final da seis minutos y es increíble. De los seis minutos se habrán jugado tres. Uno se va dolido, caliente, pero sabemos que tenemos un partido inmediatamente en casa. Quedan cuatro partidos y hay los puntos para llegar a nuestro objetivo”, expresó.

Leer más: Tolima 1, Medellín 3: el ‘Poderoso’ da el golpe en el Manuel Murillo Toro de Ibagué

“Genera malestar. Cuando uno lo ve en frío te das cuenta que el gol fue gol en Barranquilla. No estoy diciendo que el penal de América no fue, porque fue una tontería nuestra, pero estoy diciendo que fue lo mismo que el de Didier y no se pita, no se mide con la misma vara. Arrancamos haciendo un gol y en los siguientes minutos nos pitan unas faltas en contra que por lo general no se pitan. Claro que molesto e incómoda. Hay que ir por todo el siguiente partido, que fluyan los goles”, complementó.

El técnico explicó que su equipo erró muchas ocasiones claras en este compromiso.

“Nos faltó finalizar las jugadas que creamos y tener calma en el área. En el primer tiempo nos hemos podido ir 2-1. Yimmi tuvo dos situaciones de gol. ‘Tití’ tuvo la de chalaca, que si se gira queda con el arco de frente y para jugar con un compañero. La que tenía que haber centrado trató de bañar al arquero. Eso lo pagas cuando no finalizas en partidos de estos que son fuertes. Yo hoy me terminó sintiendo perjudicado de alguna manera. Cuando uno llega, genera y está ahí, sabe que tiene posibilidades. Cuando un equipo llega así es porque tiene trabajo. Tenemos que pasar la página rápido, la diferencia es de tres puntos, hay que jugar y ganar como lo sabemos hacer”, declaró.

El venezolano dijo que pese a tener bajas, los caleños son un equipo bastante fuerte.

Leer también: Perú, rival de Colombia, desconvoca al delantero Gianluca Lapadula y al extremo Kenji Cabrera

“Es un equipo que tiene una nómina amplia que no presentó al delantero y al enganche, pero del resto es lo mismo. Jamás dije que tenían muchas bajas. Siempre dije que era un equipo difícil y que tenía velocidad. Siempre me referí con respeto. No tuvimos a Mele y Teo y nunca se hizo ruido, porque no se habla de nombres, sino de funcionamiento. Cuando tengo que decir algo no me faltan las agallas y cuando tengo que reconocerlo lo hago. América es un gran equipo”, afirmó.

“Cuando uno analiza al América cuando recibe más goles es del minuto 61 hasta el final del juego. Sabiendo que iba a tener un equipo más rápido que el habitual, teníamos que tratar de desgastarlo. Estábamos balanceando bien el juego para tapar a Duván. Empezamos a poner piernas frescas y ellos también sintieron el descanso”, añadió.

Por último, César Farías manifestó que los cambios los hizo porque vio a varios jugadores con cansancio.

“Venimos jugando seguido, a todos les pasa factura. Metimos jugadores que tienen peso y con todo y eso creamos situaciones de gol. Habíamos hecho el cambio de Jordan, buscamos controlar la pelota y tratamos de llevar dos goles al área. Ya si sale o no sale es otro aspecto del juego pero nuestro intención siempre fue la de ganar el partido”, concluyó.