LUCA ZENNARO/EFE

Sestriere (Italy), 31/05/2025.- Britain rider Simon Philip Yates of Team Visma | Lease a Bike celebrates on the podium wearing the overall leader's pink jersey after the 20th stage of the Giro d'Italia cycling race over 205 km from Verres to Sestriere, 31 May 2025. (Ciclismo, Italia, Reino Unido) EFE/EPA/LUCA ZENNARO