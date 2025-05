Todo está listo para que comience la función final. Luego de realizado el sorteo que definió los integrantes de los grupos A y B, la Dimayor dio a conocer este martes los horarios de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025.

Junior, que compartirá zona con América de Cali, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, debuta este sábado a las 5:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, enfrentando al equipo pijao, dirigido por el español Ismael Rescalvo, que terminó cuarto en el ‘Todos contra todos’, con 36 puntos, uno menos que los rojiblancos.

Ese encuentro marcará el punto de partido del equipo de César Farías, que visitará en la segunda jornada de los cuadrangulares al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, el miércoles 4 de junio, desde las 8:15 p.m.

El cuadro escarlata es el ‘cabeza de grupo’, luego de terminar líder del ‘Todos contra todos’ con 39 puntos, uno más que Millonarios, segundo, y dos más que Junior, que culminó tercero.

Serán, sin lugar a dudas, dos partidos exigentes los que tendrá que afrontar el equipo rojiblanco en el arranque del Grupo A, para luego rivalizar de forma consecutiva con el Deportivo Independiente Medellín, jugando la tercera jornada en ‘el Metro’ y luego visitándolo, en la cuarta, en el estadio Atanasio Girardot. Estos dos partidos aún en horario por definir.

El calendario del cuadro currambero en el Grupo A se cierra con el segundo cara a cara con el América de Cali, esta vez en el ‘Coloso de la Ciudadela’, por la quinta jornada, y el cierre ante el Deportes Tolima, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tres rivales exigentes a los que Junior enfrentó en la primera fase de la Liga I-2025: empató como local 0-0 ante América; igualó como visitante 0-0 ante el Tolima y venció en casa 1-0 al Deportivo Independiente Medellín.

Así quedó el fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025.

La primera jornada del Grupo A quedó de la siguiente manera: Junior vs. Tolima (sábado 31 de mayo, 5:30 p.m.), Medellín vs. América (sábado 31 de mayo, 7:45 p.m.).

Mientras que la segunda jornada de esa zona quedó programada así: Tolima vs. Medellín (miércoles 4 de junio, 6:10 p.m.), América vs. Junior (miércoles 4 de junio, 8:15 p.m.).

Por los lados del Grupo B, el cual está conformado por Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas, la programación quedó de la siguiente manera:

Primera Jornada: Santa Fe vs. Millonarios (domingo 1 de junio, 4:05 p.m.), Atlético Nacional vs. Once Caldas (domingo 1 de junio, 8:15 p.m.).

Segunda jornada: Once Caldas vs. Santa Fe (jueves 5 de junio, 6:10 p.m.), Millonarios vs. Atlético Nacional (jueves 5 de junio, 8:15 p.m.).

Como ya es costumbre, el primero de cada grupo clasificará a la gran final de la Liga I-2025. Recordemos que América y Millonarios, por haber terminado primero y segundo del ‘Todos contra todos’, respectivamente, tienen la ventaja del ‘punto invisible’ en caso de empate en la tabla con cualquier rival de su zona.