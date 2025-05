LUCA ZENNARO/EFE

Castelnovo ne' Monti (Italy), 21/05/2025.- Ecuadorian rider Richard Carapaz of Education -Easypost wins the 11th stage of the Giro d'Italia cycling tour, over 186km from Viareggio to Castelnovo ne' Monti, Italy, 21 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO