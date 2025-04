Alejandro Restrepo habló en rueda de prensa previo a duelo del Medellín de este domingo ante el Junior, en Barranquilla, por la 12 de la Liga I-2025. El entrenador antioqueño analizó al equipo rojiblanco, asegurando que su equipo enfrentará en ‘el Metro’ a un rival que viene en alza con el paso de las jornadas.

Leer más: Atención: estos son los horarios y fechas de los cuatro próximos partidos de Junior

“Junior es un equipo con muy buenos futbolistas, con jugadores de mucha experiencia, que vienen, algunos de ellos, elevando el nivel a medida que va pasando el campeonato. Que puede cambiar su estructura, más allá que en los últimos tres o cuatro partidos normalmente viene jugando con un 4-4-2, con dos puntas de diferentes características. En este último partido vimos a ‘Cariaco’ y ‘Teo’, que intercambiaban posiciones, pero también hemos visto a Bacca y Paiva, que puede ser otra pareja de delanteros, quizá uno juega más de mediapunta, pero que terminan formando ese sistema o en esa estructura. Hay que tener muy presente las características de sus jugadores. Es un rival que viene bien tanto en el juego como en la tabla. Esperamos que sea un juego bueno para le gente que vaya y positivo para nosotros”, expresó.

Restrepo espera que su equipo no sufra tanto en esos primeros minutos mientras le toma la medida al partido y que esa fortaleza defensiva que han mostrado hasta el momento y que les ha valido para ser hoy el único equipo invicto del campeonato sirva para frenar la ofensiva rojiblanca y llevarse puntos para Medellín.

Leer más: Farías y este Junior de hoy

“Esperemos que no sea sufrido, que esa seguridad defensiva que muestra el equipo, o esos números que se reflejan en la tabla, de ser el equipo que menos goles le convierten, vayan de la mano con la capacidad que debe tener el equipo para hacer posesiones largas, para tener el balón y el domino del juego. Esperamos que ante este rival, que es importante, que viene bien y al que respeto por los jugadores y el técnico que tiene, podamos desarrollar ese juego que normalmente expresamos fuera de casa y podamos traernos una victoria que nos acerque a las finales”, afirmó.

El entrenador antioqueño reconoce que la falta de gol les ha afectado en las últimas jornadas, donde acumulan cuatro empates consecutivos. Espera que ante Junior se les vuelva a abrir el arco.

“Hemos pecado por la falta de efectividad y eso nos ha ocupado. Hemos hecho variantes buscando mejorar en ese aspecto. Creo que ahorita no podemos perder la cabeza en ese sentido, buscar a través de la repetición y las tareas, el poder mejorar en este aspecto. Algo que nos beneficia es que las últimas dos o tres semanas han sido largas para poder trabajar en eso. Hemos hablado con el grupo, les hemos dado confianza y les hemos dicho que esos son solo aspectos en los que hay que mejorar”, dijo.

Leer más: Y el domingo… partidazo en el Metropolitano

Es precisamente esa falta de gol la que ha generado que pese a estar invicto haya ido, de a poco, bajando en la tabla de posiciones, donde hoy son sextos con 21 puntos, a tres del líder, América de Cali. Restrepo no duda de que lograrán la clasificación, pero espera que sus jugadores afinen la puntería para pelear por los dos primeros puestos del campeonato, que son los que entran con una ventaja mínima a los cuadrangulares semifinales.

“El primer objetivo que tenemos es la clasificación y en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza, ni a mí y ni a ningún integrante de mi grupo, que no va a suceder. Siempre hemos hablado que este campeonato es muy parejo, con un fixture inicial con muchos partidos de local. El equipo marcó una diferencia importante en el momento que lo pudo hacer, pero en los últimos cuatro partidos hemos adolecido de eficacia frente al arco rival y eso nos está ocupando en estos momento para trabajar en cómo mejorarlo. ¿Por qué hoy no somos primeros siendo el único equipo invicto? Porque en los últimos cuatro juegos, donde hemos sido superiores en la posesión, en la cantidad de pases, en las situaciones claras de gol, no hemos sido efectivos, no hemos anotado un gol más que ellos, y esa es la respuesta”, concluyó.