Aunque no confirmó el equipo, sí dejó en claro que no hará muchas variantes. El entrenador Néstor Lorenzo aseguró que todavía no es momento de patear el tablero de cara al partido que tendrá la selección Colombia ante Paraguay, este martes, a partir de las 7 p.m., en el estadio Metropolitano, por la Eliminatoria Sudamericana.

“No es cuestión de mantenerme en la mía. Patear el tablero se hace cuando uno no encuentra respuestas dentro de la cancha. Hemos jugado ante rivales difíciles. Contra Brasil, por momentos, me gustó mucho el equipo. Brasil nos pudo dominar por momentos. El tablero se patea cuando no hay respuesta y yo todavía estoy viendo respuesta. El equipo está dolido y tiene una bronca que va a utilizar como energía para volver al triunfo en Barranquilla”, declaró en rueda de prensa.

“Desesperarse no sirve, patear el tablero no sirve, poner excusas tampoco sirve. Hay motivos por los cuales no hemos sumado. Uno puede ser que nos ha faltado fortuna. Esperemos haber corregido los errores de los últimos minutos para siempre. Cuando el aprendizaje te duele así en el cuerpo puede ser una alerta para que te quede guardada”, complementó

El técnico dijo que la parte mental será clave para salir de este bache de malos resultados que atraviesa el equipo nacional.

“La parte mental es fundamental en estos momentos, sobre todo un equipo que no está acostumbrado a que suceda esto. Estuvimos dos años sin perder un partido, que tampoco era algo normal. De pronto tuvimos fortuna en algunos momentos claves que ahora no tuvimos. Hay que enfocarse en lo que hay que hacer y en lo que viene. Tratar de corregir los errores que se cometieron”, afirmó.

“El estado anímico y la confianza son fundamentales y eso se logra con los resultados. Uno puede hablarle mucho al jugador, al plantel y cuando uno ve que lo que propone sale, da confianza y te genera un estado anímico para querer más. Ese es el momento que está viviendo Paraguay. Todo lo que ordenó Gustavo (Alfaro) en el equipo está dando resultados. Si uno no juega bien, no puede ganar. El mensaje es siempre el mismo, jugar bien, pero eso no es solo con la pelota, es ordenarse en el bloque, en ataque. Tenemos que estar muy atentos, porque Paraguay está jugando bien como lo hacían hace años”, añadió.

El orientador explicó la razón por la que se demoró en los cambios en el último juego contra Brasil.

“En cuanto a la frescura se pudo haber hecho algo. El partido ante Brasil, en nuestro mejor momento, se dio el golpe, se paró el partido por 10 minutos y les dio un respiro a los jugadores. Pensé que eso nos iba a dar la oportunidad de jugar con la intensidad que lo hacíamos. Al jugador que está jugando bien me cuesta sacarlo. Estos jugadores están preparados para jugar 90 o 120 minutos. Con el párate me dio la sensación de que podían aguantar el ritmo del partido”, señaló.

Sobre la lesión de Dávinson Sánchez dijo: “Con Dávinson se han hecho todos los protocolos reglamentarios. Se le han hecho estudios y va evolucionando bien. Puede llegar a estar disponible”.

El orientador aseguró que cada partido es una historia aparte.

“Cada partido es una historia distinta por las situaciones, la actualidades de los equipos. Venimos sin sumar, pero el rendimiento no ha sido malo, ha sido bueno. Hay que ajustar algunas cosas, pero vamos a seguir por el mismo camino que nos ha dado muchos resultados y queremos volver a la senda del triunfo”, manifestó.

El argentino expresó que la idea de juego de su equipo sigue siendo la misma pese a que los resultados no hayan sido buenos en los últimos partidos.

“Al no sumar las alarmas se encienden y uno trata de ajustar detalles. No es lo mismo estar con un equipo 50 días juntos y ahora solo vienen y jugamos. Sin duda que hay cosas que no se hicieron bien, errores que debemos corregir. Pero la idea del equipo no cambio. Fuimos a Montevideo y fuimos protagonistas. Perdimos en una última pelota, así como en Brasil. Cosas para corregir, sí, pero hubo muchos momentos buenos en esos partidos. La ambición del equipo es la misma y las ganas de salir a sumar de a tres es la misma que en la Copa América”, declaró.

Por último, Néstor Lorenzo comentó que juegue con el esquema que sea, será muy difícil vencer a una Paraguay que viene en una gran racha.

“Así juegue con línea de cuatro o de cinco, con dos delanteros centrales o uno, es un equipo ordenado. El orden empareja las situaciones y te sirve para neutralizar al rival y lograr anularlo en sus intentos ofensivos. Para atacar a un equipo tan ordenado hay que desordenado un poco, insistir, tener paciencia y no regalarse. El planteo será siempre buscando ser protagonistas y teniendo precauciones”, concluyó.