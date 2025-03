No pasa la frustración. Continúa la impotencia. Se sigue sintiendo el sabor a injusticia. Alberto Caparroso no acepta ni aceptará “jamás” las razones expuestas por la Federación Colombiana de Baloncesto, en cabeza de Jhon Mario Tejada, para sancionar a Titanes de Barranquilla por dos años.

El presidente y accionista del equipo nueve veces campeón del básquet profesional de este país, cuestiona la transparencia de la decisión tomada y para nada cree que sea “con justa causa”. Caparroso sostiene que hubo un cambio arbitrario en las reglas de juego y que la sanción es una represalia por su postura crítica dentro de la DPB.

El dirigente barranquillero salió al paso de las declaraciones entregadas por Tejada en EL HERALDO y mostró actas de las asambleas de la Federación para evidenciar el sesgo que hubo en la sanción a Titanes y a los otros clubes que criticaron le gestión del máximo directivo y pidieron su salida (Corsarios de Cartagena y Búcaros de Bucaramanga).

¿Qué piensa de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto?

Yo nunca tuve un inconveniente personal con él, pero, con la responsabilidad que tengo con Barranquilla y con los fanáticos de Titanes, debo aclarar algunas cosas. En la última pregunta que le hicieron en EL HERALDO a él sobre por qué a Titanes y no otros clubes, quiero dejar claro que la participación en la Liga se decide en la asamblea de clubes, con la presencia de los 12 equipos. Siempre se apoyó que los clubes con dificultades, financieras, administrativas, de reconocimiento deportivo o lo que sea, no participaran. Sin embargo, esta vez la decisión final la tomó el órgano de administración de la Federación, donde no participamos los clubes. Son cinco miembros los que votan allí, y lo hicieron unánimemente en contra. El informe que se usó para esto fue redactado por el doctor Tejada en diciembre. Él dice que no tuvo nada que ver, pero claro que tuvo que ver: él hizo el informe y lo llevó a la reunión del órgano de administración. Además, se violaron reglas de juego. Existía un acuerdo entre los clubes de que si un equipo no podía participar por razones justificadas, se le consideraría justa causa. Esto quedó en actas cuando en el primer semestre de 2023 Academia, Sabios y Cafeteros no jugaron, y Titanes salió campeón. El comisionado Tejada lo aprobó en ese momento, pero ahora cambiaron las reglas para golpearnos.

Jhon Mario Tejada habla de que ahora el Ministerio de Deportes le está haciendo mayor seguimiento al cumplimiento de las normas, y que por eso se vio obligado a ser más estricto...

Eso es cierto, pero el Ministerio de Deportes en ningún momento establece o determina que es la justa causa. Eso es un criterio subjetivo, que siempre lo dirimimos en la asamblea de clubes, con la presencia de los 12 clubes, y siempre apoyamos al club en problemas. Eso sí, con una sola ausencia del torneo. No se podían dos ausencias consecutivas. Siempre se apoyó eso en las asambleas de clubes. Yo oliéndome lo que se venía, dejé constancia y dije: aprobamos estas solicitudes en apoyo a los clubes que tienen estas dificultades para participar, pero solicito que, por favor, el día que cualquier otro club se vea inmerso en cualquiera de estas dificultades, sea de igual forma aprobada como justa causa. Y todo el mundo por unanimidad lo aprobó (así consta en las actas revisadas por EL HERALDO). Pero claro, como el objetivo de él (Tejada) era sancionarnos y sacarnos del juego, entonces él se va por allá, por otro camino, se va para la Federación y manda un informe.

Aparte de una de las actas de la Federación Colombiana de Baloncesto, en la que quedó por escrito que sería justa causa la no participación de un equipo durante un torneo.

Tejada también dijo que es un irrespeto acusarlo de una retaliación por el tema de los clubes que no votaron con él…

Yo jamás tuve problemas con Jhon Mario. Siempre lo apoyé y me parece una buena persona. Pero mi pecado fue proponer que él saliera de la Comisión de la División Profesional de Baloncesto (DPB) y llegara alguien con experiencia para ayudarnos a salir del déficit financiero. Los clubes que votamos a favor de la salida de Tejada y de la llegada de un gerente independiente somos los que hoy estamos sancionados. ¿Tú crees que eso es coincidencia? A mí me parece que no.

¿Qué opina del hecho de que Tejada haya sido comisionado de la DPB y ahora sea presidente de la Federación mientras su hijo es dueño de un equipo participante?

No hay una norma que lo impida, él cumple con la norma. Pero nosotros considerábamos que lo mejor era traer a alguien de afuera. Lo propusimos en una asamblea, nos derrotaron y lo acatamos. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué más quiere el señor Tejada? Se hizo elegir presidente de la Federación, eliminó las asambleas de clubes para que no tengamos voz ni voto y ahora maneja el baloncesto profesional con cinco personas afines a él. Titanes podía participar, pero sin poder opinar sobre el sistema de juego. Nos derrotó en las votaciones, pero no fue suficiente: nos sacaron de la liga. Sin la autorización de él no se mueve nada en el baloncesto colombiano.

¿Ha intentado dialogar con Tejada?

Tengo más de un año sin hablar con él. Buscamos vías de diálogo, pero no hubo manera. Incluso le ofrecí que me retiraba como presidente de Titanes si el problema era conmigo. Hubo inversionistas interesados en comprar el 70% del equipo y designaron a Gabriel Berdugo como gerente. Él viajó a hablar con Tejada y le explicó que yo me haría a un lado, pero ni eso fue suficiente.

Si la sanción se mantiene en dos años, ¿qué piensa hacer?

Soy respetuoso de las decisiones, me toca acatarlas, pero no me voy a callar. Hablaré con todos los medios del país para contar lo que está pasando y buscaré la manera de mantener a Titanes vigente. Tengo una responsabilidad con Barranquilla y con la afición. No puedo quedarme callado mientras nos dejan sin baloncesto por dos años. Si logro resolver este problema, me retiro del baloncesto inmediatamente. Lo anuncio públicamente. Lo que no quiero es que Barranquilla y la afición de Titanes paguen los platos rotos.

La Liga sigue con siete clubes. ¿Qué piensa sobre eso?

Me alegra que la liga siga adelante. No le deseo nada malo al baloncesto colombiano. Si pueden hacer el torneo con siete equipos o sumar nuevos, que Dios los bendiga. Pero yo tengo que defender lo mío. Nos sacaron de la liga sin justificación válida y cambiaron las reglas de juego. Eso no es justo.