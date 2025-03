La novena edición de la Maratón de Barranquilla, que se correrá este domingo 23 de marzo, promete ser un hito en la promoción del turismo deportivo de la ciudad.

Leer también: Wesley sobre Jhon Arias: “Hay que tener cuidado con él y no darle espacio”

Con la participación de alrededor de 11 mil corredores —el 55 % provenientes de otras ciudades, el 40 % locales y un 5 % de otros países—, la capital del Atlántico se posiciona como un atractivo destino deportivo en el país.

Organizada por la Universidad de la Costa (CUC) y el Club Deportivo Free Triathlon, con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Deportes y más de 50 empresas patrocinadoras, la maratón aspira a obtener la certificación de homologación de la World Athletics y la AIMS (Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia). Esta certificación avalaría el evento como uno de los mejores en medición de rutas de maratones a nivel mundial.

Impacto económico

El evento no solo representa una competencia deportiva, sino también un impulso económico significativo para Barranquilla, generando 600 empleos directos en áreas logísticas.

Leer más: Ponedera vibró en la inauguración de Golea Atlántico

Según Edgardo Pantoja, director de la Maratón de Barranquilla, “este evento beneficia a 15 subsectores de la economía como la hotelería, el turismo, las agencias de viaje, los servicios tecnológicos y el transporte, visibilizando a Barranquilla como una vitrina de nuestro mejor paisaje”.

Recorrido

La maratón 2025 incluye un recorrido ampliado que abarca sitios icónicos de la ciudad como el Gran Malecón del Río, el distrito cultural de Barrio Abajo, la Intendencia Fluvial, La Aduana, el Malecón de Las Flores, las playas de Puerto Mocho y la ruta ecoturística hacia la Ciénaga de Mallorquín.

Este recorrido resalta el carácter cultural y sostenible del evento, posicionando a Barranquilla como uno de los destinos más importantes para el turismo deportivo y cultural en Colombia.

Premiación y modalidades

La bolsa de premios para las categorías 42K, 21K y 10K asciende a 80 millones de pesos, distribuidos entre los ganadores. Además, los participantes de la categoría recreativa de 5K, que pueden incluir caminadores y aficionados con mascotas, recibirán incentivos en especie y regalos de los patrocinadores.

Leer también: Ohtani conecta su primer jonrón de la temporada y los Dodgers barren a los Cachorros

Las largadas están programadas de la siguiente manera: 42K: 4:15 a.m.; 21K: 5:15 a.m.; 10K: 5:45 a.m. y 5K: 6:00 a.m.

Seguridad y acompañamiento médico

La seguridad de los corredores y espectadores estará garantizada mediante un operativo integral en conjunto con la Secretaría de Salud Distrital, organismos de socorro, la oficina de gestión del riesgo y la Policía Nacional. Además, se ha implementado una dirección médica con expertos en diferentes especialidades para acompañar a los participantes antes y durante la competencia.

Caribe Sport Fest

Previo a la maratón, los días 21 y 22 de marzo se celebrará el Caribe Sport Fest, el primer evento ferial deportivo del Caribe colombiano. Con la participación de más de 80 marcas expositoras y un enfoque en salud, bienestar y deporte, este evento tendrá lugar en el Salón Jumbo del Country Club y ofrecerá jornadas académicas con temas de interés para la industria deportiva. Durante el evento, se realizará la entrega de kits a los corredores inscritos.

Leer más: Colombia se entrena por primera vez con todo el equipo completo antes del juego contra Brasil

La Maratón de Barranquilla se proyecta como un referente para el turismo deportivo y un motor de desarrollo económico y cultural para la ciudad y la región. Un evento que no solo pone a prueba la resistencia física de los participantes, sino que también exalta el patrimonio cultural y natural de Barranquilla.