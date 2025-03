La sanción de dos años para los Titanes de Barranquilla ha causado sorpresa en el mundo del deporte del país. Y no es para menos. El mejor equipo de Colombia no podrá participar en los próximos dos años en la Liga de Baloncesto debido a ausentarse en la pasada edición del torneo.

El quinteto currambero aseguró que esta decisión no tenía justificación y que se asesoraría legalmente para defenderse de este tema. Ahora, quien habló acerca de lo sucedido fue el presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, John Mario Tejada, quien en una entrevista con EL HERALDO negó que esto se trate de una retaliación contra el equipo barranquillero.

La sanción a Titanes ha sorprendido a todo el mundo, ¿Qué opinión le merece este tema?

El primero de marzo se expidió el decreto. La verdad no entiendo por qué hasta ahora se viene a hacer eco de este ejercicio. Lo segundo es que esto es un resultado de un procedimiento jurídico pegado a la línea de puntos que se construyó precisamente el año pasado con un club profesional que no participó en uno de los torneos. La participación en la Liga de Baloncesto es obligatoria, así está en los estatutos. Faltando 15 días para que empiece el torneo no pueden decir que no me voy a participar, eso no pasa. El Ministerio del Deporte, como interventor, nos mandó una serie de escritos en los que nos consultaban cuál era el proceso que iba a tener la Federación con respecto a esto y la Comisión Disciplinaria de la Federación y fue la que colocó la sanción.

¿Usted no cree que con este tipo de determinaciones, antes de afectar a Titanes, se termina afectando a la Liga porque estamos hablando del equipo más importante y más representativo del país?

Titanes no participó el semestre pasado y la Liga se hizo en perfectas condiciones. Indiscutiblemente, el equipo de Titanes es un equipo de gran jerarquía que merece todo nuestro respeto, y por eso mismo debe apegarse a la norma y a la ley del deporte. La sanción no la hice yo como presidente de la Federación, la hizo la Comisión Disciplinaria de la Federación y nosotros como Comité Ejecutivo y yo como presidente de la Federación, lo único que podemos hacer es aceptar.

Mucho se habla de que esto sería una retaliación contra Titanes por justamente no participar en la liga del semestre pasado, ¿usted qué opina de esto?

No. Eso es lo que quieren mostrar, pero el año pasado sí hubo una serie de situaciones incómodas en que se hizo una serie de denuncias de varios equipos que en una Asamblea se aclaró. Yo tengo el acta de la Asamblea donde todos los equipos confirman que la División Profesional en su momento estuvo muy bien manejada. Por ahí alguien dijo que se había amenazado y quedó claro que nunca hubo ningún tipo de amenaza. A nosotros nos cuidan como baloncesto, en este caso baloncesto profesional, porque yo ya no soy el comisionado de la División Profesional de Baloncesto, yo soy el presidente de la Federación y hay una Comisión de la División Profesional de Baloncesto en la que el presidente es el doctor Jorge Armando García.

¿Esto es una decisión definitiva? ¿Hay algo que hacer para que pronto se quite la sanción o se reduzca?

Están todas las herramientas legales que los equipos puedan interponer. Yo repito y reitero, soy respetuoso de las normas, de la ley de la Liga de deporte, de los tres territorios, de la Liga de deporte y todo lo que se ha hecho, se ha hecho totalmente apegado a la norma. Quiero hacer claridad, no solo fue el equipo Titanes el que fue sancionado, fueron otros cuatro equipos que no han participado y la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombia tomó la decisión.

La postura de Titanes es que es injusta esta sanción…

En primera instancia, hablar de una retaliación es totalmente falso. Nosotros en ningún momento hemos procedido con la intervención. Titanes está consciente de su responsabilidad en la no participación del club. Ellos inicialmente hablaron de falta de dinero, de que no tenía disponible el reconocimiento y eso no es una razón justificable para la no participación. Este es un problema que es muy grave porque absolutamente todos los procesos que se han hecho han sido en alguna forma con el acompañamiento del Ministerio del Deporte y con todas las autoridades legales.

En el pasado existieron equipos que también como Titanes no participaron por diversas razones en las ligas, pero no fueron investigados y tampoco fueron sancionados, ¿Por qué ellos no y Titanes sí?

Desde hace un par de años el Ministerio del Deporte viene haciendo un acompañamiento más juicioso al baloncesto profesional y lo que es la Liga como tal. Efectivamente hace algunos años se dio que algunos equipos no participaron, pero estábamos en el proceso de construcción de la Liga y se necesitaban una serie de situaciones que eliminaron los participantes. Sin embargo, a partir del año 2023 este acompañamiento que hace el Ministerio es mejor para la totalidad de los equipos que hacen parte del baloncesto profesional. Todos los clubes tenían claro que no participar en la Liga era sujeto, por lo menos, a revisión e inspección y en ese sentido el ejercicio que se hizo con los otros cuatro clubes fue completamente ajustado a la normatividad. Reitero, hablar de una retaliación, hablar de cualquier tipo de manejo personal es hasta grosero en el sentido de que yo como presidente de la Federación para nada tengo que ver con el ejercicio sancionatorio de los clubes.