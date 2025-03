CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE

DORTMUND (Germany), 04/03/2025.- Hakon Haraldsson of Lille (R) celebrates with teammate Ngal'ayel Mukau of Lille (C) after scoring the 1-1 during the UEFA Champions League Round of 16 match Borussia Dortmund vs OSC Lille in Dortmund, Germany, 04 March 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF