En una conversación reveladora con Iker Casillas, el exfutbolista Gerard Piqué se convirtió en el primer invitado del nuevo podcast del exarquero del Real Madrid y no dudó en expresar sus opiniones más sinceras sobre el presente y futuro del fútbol.

El exdefensor catalán, conocido por su carácter y por siempre ir en contra de lo establecido, dejó en claro su visión de lo que el fútbol debe ser: un entretenimiento atractivo para las nuevas generaciones.

Piqué inició su discurso con una contundente declaración: “El fútbol tiene que ser entretenimiento”. Según el exjugador de Barcelona y la selección española, el deporte más popular del mundo necesita un cambio profundo para seguir siendo relevante en un mundo en el que las opciones de ocio para los jóvenes son infinitas. En este sentido, Piqué se mostró convencido de que la forma de cautivar a las nuevas audiencias debe pasar por ofrecer un fútbol más emocionante y accesible.

El campeón del mundo no se limitó a expresar su opinión, sino que fue más allá y presentó una propuesta radical para cambiar los partidos aburridos.

“¿Qué es lo más emocionante de un partido de fútbol? Los goles”, reflexionó. “Entonces no puede ser que los partidos terminen cero a cero”, destacó.

Piqué no solo lanzó una crítica a los empates sin goles, sino que sugirió una medida drástica para evitar estos resultados: “Si un partido termina 0 a 0, los equipos deberían sumar cero puntos”.

Según el exjugador del FC Barcelona, esta propuesta podría ser un cambio revolucionario para hacer que los equipos se arriesguen más, especialmente en partidos importantes, como los de la Champions League. “Si haces eso, al minuto 70 se abriría el partido”, indicó, sugiriendo que esta medida podría fomentar una mayor competitividad y espectáculo en el juego.

La propuesta de Piqué es solo una muestra de las ideas innovadoras que ha implementado en su propio proyecto, la Kings League. Esta liga de fútbol 7, que arrancó en 2023 en España y rápidamente se expandió a países como México, Brasil, Italia y Estados Unidos, tiene como objetivo ofrecer un formato más dinámico y entretenido que el fútbol tradicional. Piqué ha dado rienda suelta a su creatividad, creando un torneo que no solo difiere en su formato, sino también en las reglas, con el fin de atraer a un público más joven.

Sin embargo, a pesar de su éxito con la Kings League, Piqué se ha encontrado con obstáculos al intentar introducir cambios en los deportes tradicionales. A lo largo de la charla con Casillas, Piqué compartió su frustración con las federaciones deportivas que se muestran renuentes al cambio.

En su paso por la gestión de la Copa Davis, el exfutbolista intentó implementar reformas en el tenis, como la eliminación del segundo saque y la supresión de la diferencia de dos puntos para ganar un game, pero se topó con la negativa de la ITF (Federación Internacional de Tenis).

“Intentas llegar al deporte, intentas cambiar ciertas cosas y no hay manera. La ITF no cambia las cosas. Cuando dependes de federaciones con gente mayor, con miedo al cambio que no quiere tocar nada... Después de esa experiencia en la Copa Davis, qué dices, me creo yo mi propia competición, con mis normas allá ellos”, expresó Piqué.

La actitud de Piqué demuestra su visión disruptiva y su empeño por cambiar las reglas del juego, no solo en el fútbol, sino también en otros deportes. A pesar de las barreras que ha encontrado, el exjugador del Barcelona y su Kings League continúan siendo un claro ejemplo de cómo un enfoque diferente y arriesgado puede captar la atención de una audiencia global en busca de algo nuevo y emocionante.

Con planes de expansión internacional y propuestas innovadoras que desafían el statu quo, Piqué sigue demostrando que, aunque fuera del campo, su pasión por el deporte y las ganas de transformarlo continúan intactas.