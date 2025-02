La ‘Teomanía’ es un hecho. No hay un jugador que genere tanta admiración y que se identifique tanto con el hincha rojiblanco como Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio. Eso se demostró una vez más el pasado viernes, cuando el delantero oriundo del barrio Chinita llegó a la ‘Tienda del Junior’, ubicada en el Portal del Prado’ y generó una locura colectiva.

Cientos de aficionados rojiblancos se reunieron a las afueras del local para esperar al ídolo que volvía. “¡Teoooo! ¡Teoooo! ¡Teoooo! ¡Teoooo!”, se escuchaba una y otra vez, a la espera de la llegada del atacante rojiblanco, último refuerzo de lujo del Junior de Farías para este primer semestre del año.

A las 3:30 p.m., media hora después de lo previsto, arribó Teo al lugar, generando un caos. Todos los hinchas presentes querían compartir con el jugador, tocarlo, lograr una foto o un autógrafo, pero solo los que compraban un artículo en la tienda del equipo eran los que podían interactuar por unos segundos con el ídolo rojiblanco, que se vio complacido de asistir al evento con los aficionados.

“Estoy muy contento por la ‘Juniormanía’ que se viene. Ya se empieza a sentir y eso lo motiva a uno”, dijo Teo a su llegada.

“El equipo ha trabajado mucho para conseguir eso, que el hincha se sienta identificado con su equipo. Ahora tenemos una seguidilla de partidos que nos van a llevar a ganar cosas importantes”, agregó el delantero.

Orlando Amador Teófilo Gutiérrez en su llegada a la Tienda Oficial de Junior.

Teo está feliz por el ‘último baile’ que tendrá como rojiblanco. Lo deseaba con todas sus fuerzas y ahora que por fin se dio va a disfrutarse al máximo la experiencia. El delantero contó cómo lo recibió el grupo, con el que ya acumula varios entrenamientos.

“El grupo me ha recibido y me ha abierto sus brazos, que es lo más importante. Se armó un gran plantel, ya lo había, pero ahora está mucho más reforzado, y yo que llegué de último vengo con muchas ganas de seguir sumando. Si me toca arrancar desde el banco lo voy a disfrutar, para que cuando me toque entrar hacer las cosas con amor. Este es un grupo grande y muy maduro”, manifestó.

El delantero dice estar listo para el debut, pero deja claro que no depende de él y que respetará cualquier decisión que tome el entrenador, al que no se cansa de elogiar.

Orlando Amador Teo Gutiérrez generó una locura colectiva entre hinchas del Junior en el Portal del Prado.

“Yo estoy listo, se ha demostrado en los entrenamientos. En la parte mental también estoy muy fuerte. Tenemos un equipazo. Solo espero el visto bueno del técnico, que siempre tendrás la última palabra. Lo que decida hay que respetarlo”.

“Yo me venía preparando para esto, y ahora con el profe Farías lo sigo haciendo. Su staff trabaja muy bien el tema de la fuerza. He captado de la mejor manera lo que quiere el entrenador. Aparte al grupo ya lo conocía, hay jugadores que técnicamente te pueden dar mucho, eso te facilita las cosas”, expresó el ‘29′.

Hay muchas chances de que ese debut se pueda dar este lunes, aunque el técnico Farías no ha dado ninguna pista al respecto. Mientras llega el día, Teo trabaja de manera incansable para cuando llegue la oportunidad poner al servicio del equipo ese talento diferencial que lo ha identificado a lo largo de su carrera.

La ‘Teomanía’ ya impacta en un Junior que viene de dos triunfos, y que comienza a carburar.