Carlos Alcaraz, incapaz de encontrar la continuidad necesaria para enderezar un partido que se le puso cuesta arriba desde el principio, se despidió del torneo de Doha superado por el checo Jiri Lehecka que hasta este enfrentamiento nunca había sido capaz de ganar a un jugador situado entre los tres mejores del mundo (6-3, 3-6 y 6-4).

Alcaraz pagó los vaivenes de su juego que ya asomaron en el encuentro del miércoles, contra el italiano Luca Nardi, 84 del mundo, y con el que también se dejó un set. Ante Lehecka, un rival sin grandes resultados pero con más prestaciones que el transalpino, pagó esas idas y vueltas en el marcador. Tuvo el partido en la mano, pero se le escapó.

Y ocurrió en cada uno de los sets. En el primero rompió el español y se situó con 2-1 y el saque de su lado. Pero Lehecka, con un gran servicio y un juego ofensivo que aumenta su eficacia en pista dura, no solo enmendó la situación. Sino que ganó cuatro juegos del tirón para poner el marcador de cara y encarrilar el partido. Se apuntó el set. Alcaraz fue a contracorriente.

El murciano, que llevaba siete victorias seguidas en sus partidos recientes, los cinco del torneo de Róterdam que ganó y los dos de Doha hasta llegar a cuartos, tuvo que remar para equilibrar la situación.

Se estancó en los cuartos de final que ha alcanzado por tercera vez en lo que va de temporada tras los del Abierto de Australia y Róterdam pero no le dio para semifinales aunque mejoró en el segundo set, donde adquirió una ventaja de 4-1 que sí logró conservar hasta cerrar con 6-3 y llevar el desenlace a la manga definitiva.

Alcaraz, que sólo había perdido una vez contra un jugador que fuera de los veinte primeros del ránking en unos cuartos de final, también contra un checo, Tomas Machac en el Masters 1000 de Shangai el año pasado, tomó carrerilla en el tercero. Parecía que el triunfo no se le podía escapar al español que había ganado a Lehecka en el único cara a cara previo, en Queens del 2023, porque pudo quebrar pronto, en el quinto juego, y situarse con 4-2. Tuvo dos oportunidades más de break para alcanzar el 5-2 pero no lo consiguió. Y se desconectó. No solo cedió ese parcial, sino también los siguientes.

Lehecka, que siempre mantuvo el tipo contra jugadores de nivel y que ha sido capaz de arrebatar sets a jugadores como Novak Djokovic o Jannik Sinner, obtuvo esta vez un premio mayor. Ganó cinco juegos seguidos y se impuso, al resto, en el partido después de dos horas y diez minutos para apartar a alcaraz de un nuevo triunfo en un evento de categoría 500. Llevaba doce partidos ganados -Pekín en el 2024, Róterdam 2025 y los dos de Doha- pero se estrelló en el momento decisivo, en puertas de semifinales.

Avanzó Lehecka que tiene dos títulos en su historial, el segundo este año, en Brisbane y que jugará por una nueva final contra el ganador del duelo entre el italiano Matteo Berrettini y el británico Jack Draper.