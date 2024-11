La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) pidió a la Concacaf “actuar conforme al reglamento” por la agresión que Javier Aguirre, seleccionador del Tri, recibió en el estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras, el viernes pasado.

“La FMF manifiesta su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el fútbol y reitera su compromiso con la seguridad. Hemos hecho las gestiones pertinentes para solicitar a la Concacaf que actúe conforme al reglamento después de lo ocurrido en el estadio General Francisco Morazán”, señaló el organismo rector del balompié en México en una nota de prensa.

Al finalizar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que Honduras ganó por 2-0, Aguirre sufrió un corte en su cabeza por una lata que le lanzó un aficionado.

La imagen le dio la vuelta al mundo porque en la transmisión de la televisión se observó la sangre salir de la cabeza del ‘Vasco’; en la rueda de prensa posterior al duelo, Aguirre le restó importancia al suceso.

“No sé de quejarme, es fútbol, un partido más. Honduras mereció ganar”, explicó el entrenador del Tri, al ser cuestionado por el golpe que sufrió.

Junto a la FMF, la Concacaf también condenó el ataque al estratega y adelantó que remitirá el caso a su Comisión Disciplinaria para su “revisión e investigación”.

“La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el fútbol”, añadió la confederación.

Otro que criticó la acción a Aguirre fue el colombiano Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, a quien ‘el Vasco’ saludaba al momento de recibir el impacto de la lata.

“Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al ‘profe’, me hubieran podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento”.

El duelo de vuelta de la serie entre México y Honduras será este martes en suelo mexicano, en el estadio de Toluca, cuando se conocerá a uno de los semifinalistas de la Liga de Naciones.