La primera tarea ya está hecha. Junior logró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga-II, en los que deberá competir en el Grupo B ante el América, Tolima y Once Caldas.

Como es fiel a su historia, el conjunto rojiblanco pudo asegurar su presencia en la ‘Fiesta de Fin de Año’ solo hasta la última fecha luego de tener un ‘todos contra todos’ en el que terminó en alza.

Ya pasadas las horas de ese paso a la siguiente fase y con varios días antes de debutar ante los caleños, el próximo jueves, a las 8:30 p.m., en el estadio Metropolitano, el delantero y capitán del equipo, Carlos Bacca, le concedió una entrevista a EL HERALDO, en la que habló de los rivales, la clave del grupo, del apoyo de la hinchada, entre otras cosas.

Un semestre de altos y bajos, con la salida de Arturo Reyes y la llegada de César Farías, ¿Cómo evalúa, hasta ahora, el rendimiento de Junior?

Bueno, bien, de pronto de altos y bajos no, sino que el equipo por ahí, con el propio Arturo, no encontró esa seguidilla de resultados, porque son los que siempre sostienen a los técnicos, se había quedado campeón, después se hizo un semestre bueno. Lastimosamente no se volvió a llegar a la final, lo tuvimos cerca y por el punto invisible quedamos afuera. Después se hizo una gran Libertadores, redondeando todo lo que hizo el profe, yo creo que fue muy bueno, y después no se logró la clasificación, que eso fue lo que, digo yo, y todo el mundo lo puede decir, lo que perturbó la continuidad del profe. Y con la llegada del profe Farías encontramos una manera diferente de trabajar y de jugar el fútbol, diferente a lo que proponía el propio Reyes. Ahora estamos clasificados, que era lo importante.

¿Qué cree que ha cambiado del equipo al mando del venezolano?

Son diferentes maneras de trabajar. De pronto el profe (Arturo Reyes) se defendía muy bien con la pelota y al profe Farías le gusta hacer más daño más directo. Es una manera diferente de jugar y de trabajar.

¿Cómo ha sido esa lucha en la titular con ‘Tití’ y Marco Pérez?

Bien, sana, el beneficiado siempre ha sido Junior y es lo que se quiere. El profe Farías no solamente trata de que el trabajo y los goles recaigan en los delanteros, sino trabaja desde el primer día en que los goles sean repartidos. Es que el trabajo es de todos, así como el trabajo defensivo de que todos corramos, de las asistencias, de los goles, le exige mucho a los laterales, le exige mucho a los extremos, que no solamente jueguen por fuera, sino que también jueguen por dentro. Y ojalá que con la ayuda de Dios las cosas puedan salir de la mejor manera.

En este semestre la gente ha sido bastante impaciente con muchos jugadores, sobre todo con los veteranos. ¿Cómo ha tomado las críticas que les han caído a futbolistas como usted, Yimmi Chará y Víctor Cantillo?

Son normales. La gente opina y dice lo que tiene en su corazón. Es la realidad. Nosotros somos profesionales y trabajamos todos los días con la ilusión de que las cosas salgan bien. Y sabemos que cuando no salen las cosas bien, a quién le van a caer. No le van a caer a los jóvenes, siempre les caen a los mayores. Y nosotros tenemos la espalda bien grande, por eso estamos acá en Junior, por eso somos los mayores, por eso somos los de experiencia, por eso hemos ganado muchas cosas. Porque no es la primera vez que sucede esto. La gente va a criticar, va a decir, va a opinar. Y nosotros solo tenemos que dedicarnos a trabajar, a ponernos bien y ayudar al equipo tanto dentro como fuera del campo.

Se llega al cuadrangular en un buen momento, con cuatro partidos sin que les marquen gol…

A veces se clasifica pensando en el punto invisible, pero ahora yo creo que es fundamental pensar cómo llega cuando clasifica o cómo llega a los cuadrangulares. No es lo mismo llegar ya clasificado con tres o cuatro fechas, llegar perdiendo, llegar en un tono físico muy malo o llegar con muchos partidos. Yo creo que Junior llega bien, Junior sabe llegar a los cuadrangulares y ojalá que con la ayuda de Dios podamos finalizar bien esto porque el equipo llega muy bien, con buenas sensaciones y ojalá que con la ayuda de Dios podamos finiquitar todo.

Y como todo el mundo dice, cuando Junior se mete a finales siempre hay que tenerle miedo, siempre hay que tenerle respeto…

Sí, y entramos muy bien. El equipo entra con una buena dinámica en los partidos de local. Por ahí mucha gente nos viene diciendo que no jugamos bien, que no hacemos esto, que lo otro, que el rival, y yo estoy viendo que los últimos partidos de local creo que hemos marcado en todos y no de a un gol, sino de a dos y hasta de a tres. El único que no pudimos marcar fue el de Millonarios. Por eso estaba tranquilo como delantero, porque las ocasiones las estamos teniendo, no las estamos finalizando, nos está pasando de visitantes, que por ahí estamos también teniendo las ocasiones, son menos que las de local porque de pronto no llevamos ese peso, pero nos está faltando concretarla y a medida que las concretemos los partidos van a ser más fácil para Junior de visitantes. Estamos con esas ganas y ese deseo de poder de visitante marcar y ganar.

¿Qué opinión le merecen los tres rivales del grupo?

Serán partidos importantes contra rivales difíciles. Pero así como es para nosotros también es para ellos, ellos saben que enfrentan a Junior, nosotros jugamos el primer partido de local, que es fundamental. Va a ser importante que la gente nos apoye, que tengamos esa energía positiva y nosotros sacar los tres puntos. Nuestra mentalidad son esos tres puntos, de visitante ya veremos, pero nuestro primer objetivo es América, no tenemos que irnos más lejos porque de nada vale pensar en Tolima y Once Caldas si no sacamos los tres puntos de América. Lo primordial es lo que está aquí que es América.

¿Cuál cree que será la clave en este grupo?

Ganar los nueve puntos de local e ir de visitante y también ganar. No sirve ir por fuera y empatar, yo creo que si tu ganas de visitante, haces tres, cuatro puntos, más los nueve de local, estás en la final. Esa va a ser la clave fundamental, ser fuerte de local como nosotros venimos siendo e ir por fuera y ganar un partido y empatar otro. Eso va a ser fundamental, pero no tenemos que irnos muy lejos, nosotros tenemos que pensar el partido a partido y el primer partido es América.

Muchos dicen que el Grupo A es el de la muerte, ¿Lo ve así?

Todos tenemos las mismas posibilidades. De pronto por nombres y eso, pero esto ya el fútbol no va de nombres, el fútbol va de momentos. Del que esté bien, del que haga las cosas mejor y nosotros estamos en los cuadrangulares y todos los ocho equipos porque lo merecemos. Después cada uno dice que es mejor este cuadrangular que el otro, que esto es más difícil, cada uno sacará las conclusiones, pero nosotros pensamos que somos los mejores, que somos los más fuertes y que tenemos que revalidar eso dentro del campo.

Y llega el momento que le gusta a usted, las finales. Tiene a Daniel Moreno a nueve goles, ¿Ve posible alcanzarlo?

Eso no está lejos, son 8 o 9 goles que llevan, pero eso no está lejos. Tenemos la ilusión, la fe en Dios y el trabajo de que 9 goles en finales puede no ser mucho. Lo que hay es que trabajar, lo que hay es que ratificarlo y que bonito que sea en finales.

Ya va siendo hora que el hincha respalde en la tribuna, ¿Qué mensaje le manda para que vaya y llene el Metropolitano el jueves?

Es lo que uno quiere y es lo que sigue alimentando el club. Porque si la gente va, le entra más plata al club, se van a hacer mejores fichajes, mejores inversiones y todo, porque el club necesita que la gente vaya. Sabemos de cómo es el hincha de Junior, ojalá que con la ayuda de Dios puedan ir muchísimos y si no, los que vayan que sean positivos, que es lo más importante.