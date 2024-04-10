El clásico de Inglaterra entre Manchester United y Liverpool tuvo lugar el pasado domingo 7 de abril en Old Trafford por la fecha 32 de la Premier League.

Como es habitual, se vivió un verdadero espectáculo de fútbol que no decepcionó a los espectadores del encuentro. El Liverpool de Luis Díaz empezó colocándose arriba en el marcador gracias a un espléndido recurso técnico que utilizó el guajiro después de recibir un pase de cabeza del uruguayo Darwin Núñez.

El tanto del colombiano significaba el 1-0 parcial y la recuperación del liderato en solitario, pero al 50’ Bruno Fernandes aprovechó un error en el fondo del equipo de Kloop y pondría en tablas el compromiso. Al 67’ el juvenil inglés Kobbie Mainoo sacó un brutal derechazo y puso en ventaja a los ‘Red Devils’ que soñaban con los 3 puntos en condición de local.

El Liverpool no se amilanó y logró empatar el partido al 84’ gracias a un penal que le cometieron a Harvey Elliot y Mohamed Salah lo transformaría en gol, que significó el 2-2 final de un partido electrizante entre los dos equipos más ganadores de la liga inglesa.

Sabiendo lo que se jugaban en este encuentro, los jugadores iban al límite en cada pelota que disputaban y eso provocó varios roces en el campo. Luis Díaz tuvo un cruce con Harry Maguire, lo que generaría furor en las gradas en Old Trafford y en las redes sociales.

Cuando faltaban muy pocos minutos para el final del partido, Manchester United y Liverpool ya empataban 2-2. Sin embargo, Luis Díaz y compañía estaban totalmente volcados al ataque, intentando conseguir una victoria en el final del juego.

El guajiro sacó sus últimas energías para encarar a la defensa rival y en ese enfrentamiento tuvo que cruzarse con el defensor inglés que no estaba dispuesto a soltar la marca de Lucho. Ahí fue cuando Luis Díaz sacó su rebeldía y le respondió con ferocidad al defensor.

El exJunior intentó mantener la posesión cerca del banderín del tiro de esquina en campo adversario y fue allí cuando tuvo el tenso cruce con el defensor de 31 años, quien expuso toda su fuerza para ganarle la disputa y lograr enviar la pelota al saque de banda.

Maguire sujetó al colombiano e impidió que continuara con la jugada, lo que se convertiría después en un cruce de palabras, donde se deja entrever que el jugador inglés le dice shithouse a Díaz, aunque no se logra ver lo que le responde Lucho debido a que estaba de espaldas hacia la cámara.

Este cruce fue publicado en las redes sociales de la Premier League, mostrando la fuerza de ambos jugadores para poder defender la posesión. Cabe aclarar que esta jugada no fue considerada como falta por el juez central Anthony Taylor, ya que para él fue una disputa legal de balón.

La publicación ha llegado a tener más de 370 mil reproducciones, 5 mil 'me gusta' y más 190 comentarios divididos entre los que están a favor de Lucho Díaz y los que están a favor de Harry Maguire.