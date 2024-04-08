Sigue encendido. Miguel Ángel Borja continúa en modo goleador. El colombiano fue el protagonista en la remontada del River Plate ante Rosario Central por la fecha 13 de la Copa de la Liga Argentina, donde ganaron 2-1.

El exjugador de Junior marcó doblete en los minutos finales del partido para darle la victoria al ‘Millonario’.

Lautaro Giaccone fue quien abrió el marcador por Rosario a los 15 minutos, pero ya en el segundo tiempo Borja empató el partido a los 67’, aprovechando un pase de Pablo Solari para definir dentro del área.

Más tarde en el encuentro, cuando ya parecía que el empate iba a ser el resultado final, nuevamente apareció el de Tierralta, Córdoba, para anotar el 2-1, aprovechándose de un rebote luego de una pelota enviada al área por Nacho Fernández, con una tijera dejando sin opción al arquero rival.

