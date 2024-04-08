No sabe lo que es perder ante Universitario. Junior suma tres victorias y un empate en sus enfrentamientos históricos con el cuadro peruano en la Copa Libertadores de América.

Rojiblancos y cremas se volverán a ver las caras en el torneo continental, este martes, a partir de las 9 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la segunda jornada del Grupo D.

Será el quinto duelo entre ambos clubes en los anales de la Libertadores. Ya se midieron en 2000 y 2001 en la fase de grupos, en ambas ocasiones Junior clasificó a los octavos de final, mientras que la ‘U’ se quedó fuera de competencia.

El único empate que registra el cuadro peruano, lo consiguió en Barranquilla (1-1) en 2001, en aquel partido en el que Universitario fue incentivado por los clubes argentinos Rosario Central y Vélez Sarsfield para vencer o empatarle a los ‘Tiburones’, según testimonio reciente del ex jugador peruano Paolo Maldonado.

Los enfrentamientos entre Junior y Universitario fueron los siguientes:

9 DE MARZO DE 2000: JUNIOR 1, UNIVERSITARIO 0

Goles: Francisco ‘Miyuca’ Mosquera (31).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Juez: Édison Ibarra (VEN).

Junior: Agustín Julio; Hayder Palacio, Ever Palacios, Farid Merlano, Belmer Aguilar, Francisco Mosquera; Gian Carlos Torres, Lin Henry (46' Juan Carlos Ramírez); Óscar Restrepo, Eulalio Arriaga (77' Erick Cantillo), Orlando Ballesteros (67' Marquinho).

DT: Juan José Peláez.

Universitario: Óscar Ibanez, Julio Rivera, Luis Guadalupe, Edson Domínguez, Mario Gómez, Gustavo Grondona (77' Carlos Yaqué), Marko Ciurlizza, Gregorio Bernales, Paolo Maldonado, José Del Solar, José Eduardo Esidio.

DT: Roberto Chale.

6 de abril de 2000: Universotario 0, Junior 1

Goles: Éver ‘Chaca’ Palacios (34).

Estadio: Nacional.

Juez: José Carpio (ECU).

Formaciones:

Universitario: Juan Flores, Mario Gómez, Jorge Araujo, Luis Guadalupe, John Galliquio, Marko Ciurlizza, Gregorio Bernales, Paolo Maldonado, José Del Solar, Luis Alberto Carranza, Piero Alva.

DT: Roberto Chale.

Junior: Agustín Julio; Hayder Palacio, Ever Palacios, Yelkin Pardo, Francisco Mosquera; Gian Carlos Torres, Juan Carlos Ramírez; Óscar Restrepo (81' Lin Henry), Marquinho; Eulalio Arriaga (86' Víctor Miranda), Orlando Ballesteros (67' Erick Cantillo).

DT: Juan José Peláez.

15 de marzo de 2001: Universitario 1, Junior 2

Goles: Sergio Ibarra (51). Luis Zuleta (65), Orlando Ballesteros (89).

Estadio: Monumental, de Universitario.

Juez: Luis Solórzano (VEN).

Formaciones:

Universitario: Oscar Ibáñez, Héctor Banegas, Jorge Araujo, Marcelo Jaime, John Galliquio, Fernando Del Solar (88' Miguel Torres), Edson Domínguez, Fernando Masías, Gustavo Grondona, Sergio Ibarra (80' Víctor Yllescas), Paolo Maldonado (78' Adrián Gorostidi).

DT: Marcelo Trobbiani.

Junior: Calixto Chiquillo; Hayder Palacio, Bélmer Aguilar, Carlos Asprilla, Wilson Pérez; Juan Carlos Ramírez, José Amaya (65' Herly Alcázar); Luis Zuleta, Marquinho, Eulalio Arriaga; Orlando Ballesteros (89' Farid Merlano).

DT: Norberto Peluffo.

19 de abril de 2001: Junior 1, Universitario 1

Goles: Oscar Restrepo (18). Paolo Maldonado (72').

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Juez: José Carpio (ECU).

Formaciones:

Júnior: Calixto Chiquillo; Hayder Palacio, Farid Merlano, Bélmer Aguilar, Wilson Pérez; Óscar Restrepo, Juan Carlos Ramírez, Marquinho (78' Zuleta); Eulalio Arriaga, Herly Alcázar (66' Leonardo Rojano), Orlando Ballesteros (66' José Amaya).

DT: Norberto Peluffo.

Universitario: Juan Flores; Jorge Araujo, Marcelo Jaime, Fernando Masías, Edson Domínguez, John Galliquio (87' Gustavo Grondona), Gregorio Bernales, Mario Gómez, Miguel Torres (65' Sergio Ibarra), Víctor Yllescas (63' Paolo Maldonado), Fernando Del Solar.