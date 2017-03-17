El AS Mónaco confirmó este viernes a través de un comunicado que Radamel Falcao García sufre una lesión en el músculo oblicuo. El club francés no dio a conocer el tiempo de recuperación que tendrá ‘El Tigre’

En el breve comunicado, el club del Principado manifestó que el delantero samario se entrenó ayer, sin dar mayores detalles de los trabajos que realizó durante la práctica.

Previo a la publicación de la información oficial del Mónaco, el técnico Leonardo Jardim había sido interrogado en rueda de prensa por el estado de salud del goleador colombiano.

El entrenador aseguró que el artillero samario 'necesita más tiempo para recuperarse'.

Falcao, sufrió un golpe en la cadera el pasado fin de semana en el partido ante Bordeaux, donde ingresó al minuto 64 y no pudo concluir el encuentro por ese inconveniente. ‘El Tigre’ no pudo disputar el partido de vuelta de los octavos de final ante Manchester City por la Champions League.

Falcao se pronunció en su cuenta de Twitter luego de conocer el rival del AS Mónaco en los cuartos de final de la Liga de Campeones. 'Ante el @BVB ... ¡Vamos @AS_Monaco_ES', escribió el delantero.

Mónaco se enfrentará al Caen, mañana, a partir de las 9 a.m., por la fecha 30 de la Liga de Francia.