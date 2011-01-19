Jairo Buitrago

Un hueso duro de roer resultó el bogotano Andrés Albán para Hugo Dellien, la siembra número uno del Mundial Juvenil de Tenis. Dos horas y 15 minutos se tardó el boliviano para vencer al crédito local, que no demoró en levantar aplausos de la tribuna por su buen juego.

El primer set benefició al colombiano 5-7. Para el segundo Dellien no se dejó llevar por el desespero que mostró en la primera entrada y barrió 6-0 a la raqueta nacional. Ya en la tercera y definitiva manga, Albán volvió a exhibir su magnífico revés, pero no le alcanzó y finalmente sucumbió ante el boliviano 6-4.

'Jugué un buen partido, él es un top 10 del mundo', dijo Albán, quien planea disputar en la primera semana de febrero torneos de la categoría en Centroamérica.

'Ganar un partido así es importante para que no decaiga el ánimo. Fue un partido duro, por algo está compitiendo Andrés en este nivel', expresó Hugo, número 6 a nivel orbital.

Dellien no solo superó a Albán, también lo hizo con el cansancio acumulado (viene de ser campeón en Venezuela y de la Copa del Café en Costa Rica), y con un malestar estomacal que le aquejaba. hoy enfrentará al chileno Rodrigo Encinas. RCG