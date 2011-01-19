José Torres

Las hermanas Pérez, María Paulina y Paula Andrea, no son las únicas mellas participantes en el Mundial Juvenil de Tenis que se juega del Country Club. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, María Paula e Inés Deheza arribaron a tierras barranquilleras para jugar, al igual que las gemelas locales, su primer torneo en esta categoría.

Las mellas Deheza, de ascendencia alemana, el lunes en la noche derrotaron a sus pares colombianas en la primera ronda del torneo de dobles, 6-3 y 6-4.

A pesar de la victoria, las bolivianas reconocen el talento de las barranquilleras. 'Ellas son muy buenas jugadoras. A Ambas, el año anterior, les fue muy bien'. Las cuatro se conocen por sus participaciones en otros torneos internacionales.

María Paula, número uno del ranking en su país, es la más extrovertida y siempre lleva la voz cantante en la conversación. Inés, segunda en Bolivia, luce tímida y se anima a responder de vez en cuando. 'Siempre hemos sido así', afirman. Ese es uno de los pocos rasgos que las diferencia, además de un piercing en la oreja derecha de María Paula.

Las mellas son las menores de un matrimonio de 4 hijos. Son las únicas deportistas en la familia y entrenan en el Country Club de Santa Cruz de la Sierra.

A María Paula le encanta el fútbol, es hincha del Oriente Petrolero, y prometió ir al estadio el 8 de marzo, cuando Junior visite al equipo de su amores en la Copa libertadores.