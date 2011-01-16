José Torres

En 28 años del Torneo ITF Junior del Country Club, los aficionados contemporáneos del tenis en Barranquilla recuerdan a Gustavo Guga Kuerten.

Un tenista desgarbado y de potente saque, de zancada larga y especialista en la tierra batida que ganó tres Roland Garros (1999-2000 y 2001). Pero antes de entrar entre los campeones del abierto francés pasó por el Country Club y dejó una gran huella.

Esta misma historia se le han contado a las jóvenes promesas brasileñas que este año están en la edición 2010 del ITF Junior Coldeportes-Olímpica. Y siete comenzaron el cuadro de clasificación en masculino.

'Guga es mi gran ídolo', no duda Fabio Costa, el primer brasileño en pasar la segunda ronda del qualy al vencer ayer al colombiano Gabriel Cadena por 6-2, 6-2.

Costa, de 18 años y de Río de Janeiro, no tiene otro en su espejo para mirarse en el tenis. 'Guga era un gran jugador. Y este torneo es para que el tenis de Brasil se muestre'.

Fabio, número uno de su país en sub-18, tiene una derecha poderosa, un saque seguro y frente Cadena demostró que es un camaleón para adaptarse a cualquier rival incómodo. 'No comencé bien, pero tampoco estuve mal. En este pretorneo veo como favorito a Alban. Y hay otros como Pedro Guimaraes'.

Costa se medirá hoy en otra ronda al colombiano Andrés Albán que superó al peruano por 6-0,6-0.

Herazo, campeona en Venezuela

La niña María Fernanda Herazo ganó la final sub-14 de la parada de la Cosat en Venezuela al derrotar ayer a la ecuatoriana Rafaela Baquerizo con parciales de 6-2, 6-4. Además Herazo ganó en la final de dobles con la tenista de Quindío María Camila Buitrago.

En otros resultados del ‘qualy’ ITF del Country Club: Juan Sierra, de Colombia, derrotó a Rodrigo Castro, de Chile, por 6-4, 6-4. Otro colombiano, Daniel Rueda, superó al francés Yacine Saadi por 6-2, 6-0.