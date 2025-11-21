Ya es oficial. ‘Un poeta’, la película colombiana elegida por la Academia Colombiana de Cine para representar al país en los premios Óscar, ha sido oficializada por los organizadores norteamericanos para estar en la lista de elegibles al preciado galardón.

Lea ‘La fianza’, el enigmático thriller hispano-colombiano, llegó a HBO Max

Así lo dio a conocer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood este viernes a través de un comunicado en el que presentaron, además de las elegibles a la categoría de Mejor película internacional, la lista de opcionadas a Mejor documental y Mejor largometraje animado.

En el caso de la colombiana, dirigida por Simón Mesa Soto, está en una prelista junto a 86 países o regiones que han presentado películas que son elegibles para consideración en la categoría de Largometraje Internacional para los 98º Premios Óscar.

Un largometraje internacional se define como una película de duración superior a 40 minutos producida fuera de los Estados Unidos y con una pista de diálogo predominantemente (más del 50%) en un idioma distinto del inglés.

Aquí HBO Max renueva la aclamada serie ‘Task: Unidad especial’ para una segunda temporada

Los miembros de la Academia de todos los ramos están invitados a inscribirse para participar en la ronda preliminar de votación y deben cumplir con un requisito mínimo de visionado para ser elegibles para votar en la categoría. La shortlist de 15 películas será anunciada el martes 16 de diciembre de 2025.

La lucha en animación

En total 35 películas son elegibles para consideración en la categoría de Largometraje de Animación para los 98º Premios Óscar.

Algunas de las películas aún no han tenido su estreno calificatorio requerido y deberán cumplir con ese requisito y con todas las demás reglas de calificación de la categoría para avanzar en el proceso de votación.

Además ‘Wicked: Por Siempre’, el fenómeno regresa

Para determinar las cinco nominadas, los miembros del Ramo de Animación están automáticamente habilitados para votar en la categoría. Los miembros de la Academia fuera del Ramo de Animación están invitados a inscribirse para participar y deben cumplir con un requisito mínimo de visionado para ser elegibles para votar.

Las películas presentadas en la categoría de Largometraje de Animación también pueden calificar para los Premios de la Academia en otras categorías, incluida Mejor Película. Los largometrajes animados presentados en la categoría de Largometraje Internacional como la selección oficial de su país también son elegibles en esta categoría.

Los documentales

Finalmente, 201 largometrajes son elegibles para consideración en la categoría de Largometraje Documental para los 98º Premios Óscar, entre esas ‘Tardes de soledad’, cinta de Albert Serra que obtuvo este reconocimiento luego de haber participado en el Festival de Cine de Cartagena de Indias.

También Glen Powell se convierte en ‘El sobreviviente’

Algunas de las películas aún no han tenido su estreno calificatorio requerido y deberán cumplir con ese requisito y con todas las demás reglas de calificación de la categoría para avanzar en el proceso de votación.

Los largometrajes documentales que hayan ganado un premio calificatorio en un festival de cine o que hayan sido presentados en la categoría de Largometraje Internacional como la selección oficial de su país también son elegibles en esta categoría.

Las películas presentadas en Largometraje Documental también pueden calificar para los Premios de la Academia en otras categorías, incluida Mejor Película. Los miembros del Ramo de Documental votan para determinar la shortlist y las nominadas. La shortlist de 15 películas será anunciada el martes 16 de diciembre de 2025.

Más ‘Sorda’: una maternidad que desarma el mundo oyente