Una de las adaptaciones más emotivas del mundo mágico de ‘Harry Potter’ está de celebración por 20 años desde su estreno. Se trata de ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’ que por motivo de esta fecha redonda volverá a las salas.

Así que preparen sus varitas y toda su actitud para vivir una experiencia única con esta cinta que desde este jueves podrá ser vista de manera especial en las salas del país.

En esta cuarta película, adaptación de la serie de Harry Potter de J.K. Rowling, todo cambia cuando Harry, Ron y Hermione dejan la niñez por siempre y asumen retos mayores que jamás hubieran imaginado.

En esta cinta, además de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y todos los protagonistas habituales, hace su aparición especial Robert Pattinson como el joven Cedric Diggory brindando uno de los momentos más emotivos de la saga.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

¿De qué trata la película?

Cuando el nombre de Harry Potter emerge del Cáliz de Fuego, se convierte en un competidor en una batalla agotadora por la gloria entre tres colegios de magos – El Torneo de los Tres Magos.

Pero ya que Harry nunca presentó su nombre para El Torneo, ¿quién lo hizo? Ahora Harry debe enfrentar a un dragón infalible, demonios acuáticos feroces y un laberinto encantado, solamente para encontrarse con el cruel descubrimiento de El Quien No Debe Ser Nombrado.

