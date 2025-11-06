Una serie en el Caribe del futuro, donde la tecnología, la ficción y las elecciones del público deciden el destino de sus personajes. Eso es lo que proponen Telecaribe, Internacional de Medios y De la tierra producciones con el apoyo de MinTIC, en Móvil, una producción que redefine la manera de interactuar con los contenidos audiovisuales al permitir que el público influya sobre una decisión de los protagonistas semana a semana.

A partir del jueves 6 de noviembre, a las 9:30 p. m., los espectadores podrán disfrutar de esta producción que combina ficción, tecnología e interacción digital en una experiencia inédita para la televisión pública

Es una apuesta transmedia que inicia con pistas del capítulo en Instagram, Facebook y TikTok, con versión web de siete minutos en YouTube y remata con el capítulo de media hora en la pantalla principal de Telecaribe

Móvil sumerge al público en una trama intensa que explora los límites entre lo real y lo virtual. La historia sigue a Andrés, un hombre que, tras una noche de fiesta carnavalera que marcará su destino, despierta en la terraza del edificio alejado de la ciudad. Sin recordar cómo llegó allí, recibe un inquietante mensaje: “Antes de que la batería llegue a su fin, usted estará muerto”.

Desde ese momento, el protagonista emprende una carrera contrarreloj para reconstruir los eventos que lo llevaron hasta allí. A través de fotos, videos, redes sociales, correos, chats y registros de llamadas, Andrés intentará descubrir la verdad sobre su pasado reciente y las consecuencias de su adicción a la tecnología.

De la mano de los codirectores Claudia Pedraza y Juan Manuel Buelvas Díaz, y del escritor Héctor Rodríguez, Móvil cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Felipe Galofre, actor y cantante barranquillero con trayectoria en televisión (Héroes de Turno) y en la escena musical independiente; Eileen Roca, exseñorita Colombia y reconocida actriz de producciones como Oye Bonita, El Joe, la Leyenda, La Suegra y Sin senos sí hay paraíso; Marie Echavez, actriz emergente del Caribe con formación teatral y participación en proyectos locales y campañas audiovisuales.

También Alfonso Olave, actor barranquillero con créditos en Bazurto, Tres Caínes y producciones cinematográficas; Braian Villa (Braian V. Aburaad), actor y productor con formación en arte dramático, protagonista de Ángel de mi vida y Guayabo; Hugo Luis Urruchurto, actor, locutor y presentador del Caribe colombiano, conocido por sus participaciones en Rafael Orozco, el ídolo y Vivo en el Limbo; Antonio Cantillo, actor del circuito audiovisual regional con amplia experiencia en producciones televisivas del Caribe; e Ismael Barrios, veterano actor cartagenero con más de tres décadas de trayectoria y por su participación en las telenovelas Guajira, Las dos caras de Ana, El rostro de Analía y Más sabe el diablo.

“Móvil nació del deseo de explorar los límites entre lo real y lo virtual, y de convertir al espectador en protagonista de la narrativa”, señala el codirector Juan Manuel Buelvas.