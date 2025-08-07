En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de Santa Marta, la Universidad del Magdalena trae por primera vez a esta capital la exposición ‘Espejo de luz’, una experiencia artística y cinematográfica que la comunidad podrá disfrutar en el Centro Cultural Claustro San Juan Nepomuceno.

Del 8 de agosto al 12 de septiembre el público podrá disfrutar de ‘Espejo de luz’, una exhibición que, en alianza con Proimágenes Colombia, celebra los primeros 22 años de la Ley 814 de 2003, conocida como la Ley de Cine y que, desde su sanción en 2003, el panorama audiovisual del país ha cambiado.

Gracias a este marco legal, más de 600 películas han podido ver la luz, consolidando una industria cinematográfica sólida y en constante crecimiento.

Esta exposición que combina arte, tecnología, sonido e imágenes para rendir homenaje a la evolución y diversidad del cine colombiano, tiene como objetivo despertar la imaginación de los espectadores y destacar el papel protagónico que el séptimo arte ha tenido en la construcción de narrativas nacionales.

La realizadora audiovisual magíster Laura Morales Guerrero, decana de la Facultad de Humanidades, dijo: “Esta muestra va a reunir tres instalaciones interactivas que nos invitan a reflexionar sobre cómo el cine colombiano ha narrado nuestro país a lo largo de las últimas dos décadas. Desde el Programa de Cine y Audiovisuales les esperamos con los brazos abiertos”.

Hay que destacar que esta iniciativa ha sido impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), financiada con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y desarrollada por Proimágenes Colombia.

‘Espejo de luz’ ha recorrido diversas ciudades del país, entre ellas Bogotá, Armenia, Medellín e Ibagué, llevando a miles de personas un acercamiento íntimo y sensible con el cine colombiano.

Ahora, a través del Programa de Cine y Audiovisuales de la Alma Mater, su llegada a Santa Marta representa una oportunidad única para la región Caribe.

El acto inaugural será el viernes 8 de agosto a las 6:00 p.m. y estará disponible para visitarla de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 a 3:00 p.m.

La invitación se extiende no solo a la comunidad académica sino a samarios y turistas, para vivir esta experiencia envolvente que combina historia, tecnología y emociones, reconociendo en el cine una herramienta poderosa para comprender la región y el país.

“Espejo de luz es una gran oportunidad para que las personas que no conocen tanto el cine colombiano se acerquen de una manera distinta, interactiva, reflexionen sobre lo que fuimos, somos y seremos a través de tres dispositivos que generan un cruce muy interesante entre esas temporalidades. Con este esfuerzo esperamos que cada vez haya también más público para nuestras películas en las salas de cine”, comentó Claudia Triana, directora de Proimágenes Colombia.

Esta exhibición no solo es un homenaje al cine, sino también una forma de proyectar a Santa Marta como un escenario clave para la circulación cultural en Colombia.