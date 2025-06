Prepárate para montar un dragón y sentir el viento en la cara, porque este jueves llega a los cines de Colombia una de las adaptaciones más esperadas del año: la versión live action de Cómo entrenar a tu dragón, dirigida por Dean DeBlois, el mismo cineasta que escribió y codirigió la exitosa trilogía animada de DreamWorks.

La nueva entrega promete no solo rendir homenaje al material original, sino también llevar la historia de Hipo y Chimuelo a una dimensión más humana, realista y emocionante.

Desde que la franquicia animada debutó en 2010, millones de espectadores se enamoraron del vínculo improbable entre un joven vikingo y un dragón herido. Ahora, con efectos visuales de última generación, títeres de tamaño real, y una dirección que combina intimidad emocional con espectáculo épico, la historia cobra nueva vida con una fidelidad y fuerza que incluso los fans más escépticos no podrán ignorar.

“Cuando era niño, Hipo era mi héroe”, dice Mason Thames, quien interpreta al protagonista. “Tenía siete años cuando lo vi montar el dragón en el tráiler de la segunda película, y pensé: ‘Yo quiero ser él’. Así que, técnicamente, lo manifesté”.

De la animación a la carne y hueso

Universal Pictures y DreamWorks Animation confiaron nuevamente en DeBlois para liderar esta versión de acción real. “Decidí volver a Cómo entrenar a tu dragón porque presentaba una oportunidad extraordinaria —no solo de dirigir una película en vivo, sino de regresar a un mundo que he extrañado de manera genuina”, comenta el director. “Estos personajes y este universo se han quedado conmigo”.

Esta decisión resultó en una película que respeta la esencia de la original pero que profundiza en sus personajes gracias a las actuaciones en vivo. “Nuestro objetivo era hacer que el público creyera plenamente en los dragones tal y como creen en los dinosaurios de Jurassic Park”, dice DeBlois. “Inspirándonos en gatos, perros y caballos, creamos criaturas con comportamientos reales. Y eso cambia todo”.

Universal Pictures/Cortesía

Hipo, un líder a contracorriente

Thames interpreta a Hipo, un joven vikingo demasiado flaco y curioso para cumplir con las expectativas de su padre Estoico el Vasto, interpretado por Gerard Butler, quien vuelve al papel que ya había inmortalizado con su voz. “Mira a todos los vikingos y piensa: ‘Yo quiero ser así’. Pero por mucho que lo intenta, no es como ellos”, explica Thames. “Cuando por fin acepta aquello que lo hace diferente, su historia empieza verdaderamente a cobrar vida”.

Esa diferencia es lo que lo lleva a acercarse a Chimuelo, un dragón Furia Nocturna herido, y a construir una amistad que desafía siglos de odio entre humanos y dragones. El vínculo entre ambos se convierte en el corazón de la película.

“Mason tiene un instinto increíble para contar historias”, afirma DeBlois. “Aporta vulnerabilidad, humor y fuerza. Verlo interpretar a Hipo fue como ver al personaje nacer de nuevo”.

El peso de la tradición

Gerard Butler, en su regreso como Estoico, encarna al jefe de Berk con una presencia imponente y una armadura de 40 kilos. “Amo tanto esta franquicia que me considero una especie de guardián de esta historia”, dice. “La oportunidad de regresar me pareció tanto un honor como una responsabilidad”.

Estoico es el antagonista emocional de la historia: un padre que quiere proteger a su hijo, pero que no sabe cómo aceptar que ese hijo es diferente. “Estoico espera que Hipo siga los pasos de los grandes guerreros”, explica Butler. “Pero Hipo no está aprendiendo a pelear contra dragones —está entrenando a un dragón para que sea un vikingo. Para él, eso no es solo desobediencia: es traición”.

Universal Pictures/Cortesía

Astrid, interpretada por Nico Parker, es la guerrera más prometedora de Berk y, al principio, crítica con los métodos de Hipo. “Astrid es brillante —inteligente y muy segura de sí misma”, dice Parker. “Lo que más admiro de ella es que, aunque es muy rígida, también está abierta al cambio, algo poco habitual en los vikingos de Berk”.

De hecho, su evolución junto a Hipo es clave para la historia. “Su fe en él es muy importante para ayudarlo a desarrollar su potencial”, añade Parker.

Un mundo nuevo, pero fiel

El diseñador de producción Dominic Watkins transformó el universo animado de Berk en un mundo real y tangible, rodando en locaciones naturales como Irlanda del Norte, Islandia y Escocia. Tapices de tres metros, técnicas de carbonización de madera y decenas de piezas hechas a mano dan autenticidad a cada rincón.

Por su parte, el equipo de efectos especiales trabajó con títeres de tamaño real, sistemas hidráulicos y fuegos reales para dar vida a los dragones. “Estar en el set era como vivir dentro de un sueño”, comentó Cressida Cowell, autora de los libros originales.

La película también apuesta por una visión más inclusiva del universo vikingo. Ruth Codd, actriz con una pierna amputada, interpreta a Flemia, una feroz guerrera. “Que me pidieran interpretar a una guerrera significó mucho para mí”, dijo. “Flemia demuestra que la fuerza se manifiesta de muchas formas”.

Y aunque los dragones vuelan por los cielos, el alma de esta historia sigue siendo profundamente humana. “Cómo Entrenar a tu Dragón trata sobre encontrar el valor para ver más allá del miedo”, explica DeBlois. “Es una historia que captura la magia de volar, la valentía de cuestionar lo que nos enseñan y la maravilla de descubrir algo extraordinario dentro de uno mismo”.

Universal Pictures/Cortesía

No cambia su esencia

La película no solo es un espectáculo visual, sino también un homenaje a la infancia de millones. Es una historia sobre la compasión, la valentía, el liderazgo y la familia —temas que trascienden generaciones.

“Cuando extiende la mano y la pone en la nariz de Chimuelo por primera vez, es algo más que un niño conectando con un dragón —son dos mundos que se unen y rompen siglos de desconfianza”, dice Adam Siegel, productor.

Con un elenco comprometido, una dirección visionaria y una producción detallada hasta la última piedra del set, esta nueva versión de Cómo Entrenar a tu Dragón no solo respeta el legado, sino que lo eleva. Y, como dijo Mason Thames: “Siento como si estuviera interpretando a mi propio Hombre Araña. Y me encantó apoyarme en eso”.