CANNES (France), 16/05/2025.- (L-R) Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka, Amelie Hoeferle, Micheal Ward, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Ari Aster, Joaquin Phoenix, Lars Knudsen, Pedro Pascal, Clifton Collins Jr., at the premiere of 'Eddington' during the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 16 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. (Cine, Francia, Fénix) EFE/EPA/CLEMENS BILAN